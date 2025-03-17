Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den İznik'te İftar Programı

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İznik'te düzenlenen iftar programına katıldı. Bozbey, "Bazı projelerde Büyükşehir Belediyesi'nin devre dışı bırakılması, tarihi korumak adına çok büyük bir eksikliktir. Tam tersine Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla değerlerimizi daha da güçlendirerek geleceğe taşımalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak İznik'in tarihsel ve kültürel değerlerini korumak için çalışıyoruz ve bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede düzenlenen iftar programları İznik ile devam etti. İznik Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen iftar programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP İlçe Başkanı Sadullah Eşiyok, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Değerleri geleceğe taşımak bizlerin sorumluluğu"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu düzenledikleri programlarla devam ettirdiklerini söyledi. Her akşam farklı bir ilçede vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştıklarını belirten Mustafa Bozbey, 15 ayrı noktada ise iftariyelikler dağıttıklarını dile getirdi. İznik'in tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasının Bursa Büyükşehir Belediyesi için öncelik olduğunu ifade eden Bozbey, "İznik'in tarihi dokusunun, tarımsal varlıklarının ve göllerinin korunması bizim için çok önemli. İznikliler bu zamana kadar bu değerleri korumuş ve sahip çıkmış. Bu değerleri geleceğe taşımak da bizlerin sorumluluğudur. Bazı projelerde Büyükşehir Belediyesi'nin devre dışı bırakılması, tarihi korumak adına çok büyük bir eksikliktir. Tam tersine Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla değerlerimizi daha da güçlendirerek geleceğe taşımalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak İznik'in tarihsel ve kültürel değerlerini korumak için çalışıyoruz ve bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

" İznik Gölü'nün suyu buradaki insanlara aittir"

İznik Gölü'yle ilgili endişelerini de dile getiren Bozbey, "Yeni fabrikalar ve yerleşim alanları açılırken, gölün suyu da yerel halktan alınıyor. Bu kabul edilemez bir durumdur. İznik Gölü'nün suyu buradaki insanlara aittir. Bizler, İznik Gölü'nün korunması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Konunun takipçi olacağız" dedi.

CHP İlçe Başkanı Sadullah Eşiyok, kardeşliğin, dostluğun, dayanışmanın öne çıktığı Ramazan ayının tüm coğrafyaya barış, huzur ve bereket getirmesini diledi.

İftarın ardından Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından konser verildi. Bozbey, teravih namazı sonrasında ise Boyalıca Mahallesi Camii'nde vatandaşlara bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.