Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Planlama Ajansı ile Kentin Geleceğini Belirleyecek

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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğini Bursa Planlama Ajansı ile belirleyecek. Akademik oda temsilcileri ve bilim insanlarından oluşan Planlama Ajansı Danışma Kurulu, ilk toplantısını yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Yeşil, yemyeşil bir Bursa'yı hayal ediyoruz. İnsanların güvenle bir yerden bir yere ulaştığı, aynı zamanda sağlıklı bir yapıda olan kentte oturmaları gerektiğine inanıyoruz ve bunu da istiyoruz. 'Şimdi artık tam zamanı' diyor ve süreci başlatıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey öncülüğünde kurulan Bursa Planlama Ajansı, kentin geleceği için yeni bir sayfa açıyor. Çevre Düzeni Planları ile 'Kent Anayasası'nın oluşturulması, kentli hakları ile kent kimliğinin ortaya koyulması, sürdürülebilir kentleşme ve yaşanabilir 'Yeşil Bursa' hedefiyle hareket edilecek.

Bilimsel ve veriye dayalı çalışmalar yürüterek kentin gelecek vizyonuna uygun politikaların belirlenmesine katkı sağlamak hedefiyle oluşturulan Planlama Ajansı Danışma Kurulu, ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de katılımı ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başkanlığını aynı zamanda Halk Sağlığı Uzmanı olan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın yürüteceği akademik kurulun ilk toplantısında, Başkan Bozbey ve Pala'nın yanı sıra kentteki akademik odaların ve üniversitelerin temsilcileri yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yıldız ve Mehmet Tözün Bingöl'ün de katıldığı ilk toplantıda, 'Çevre Düzeni Planları'na ilişkin bugüne kadar yapılanlar ele alındı.

"Planlı ve huzurlu bir Bursa için 'artık zamanı' diyor ve süreci başlatıyoruz"

Şehrin geleceğiyle ilgili yeni bir sayfa açtıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent aktarmak istediklerini söyledi. Geçmişte planlama süreçlerinin iyi yönetilemediğine dikkat çeken Başkan Bozbey, "Bursa, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi. Ancak planlama süreçlerini iyi yönetememiş maalesef. Bursa'nın mevcut halini oluşturmuş bir geçmişimiz var. Ama şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfayla birlikte Bursa, Bursa çevresi ve Marmara Bölgesi'yle bütüncül bir anlayışı ortaya koyup planlama ajansımızla birlikte Bursa'da yaşayan herkesin gelecekle ilgili hem güvenli bir kentte, hem huzurlu bir kentte, hem de yeşil bir kentte çocuklarıyla, sevdikleriyle, mutlu, huzurlu olabilecek nitelikte bir planlama devresine bugün itibariyle başlıyoruz. Bursalılara da zaten sözümüz vardı. Yeşil, yemyeşil bir Bursa'yı hayal ediyoruz. İnsanların güvenle bir yerden bir yere ulaştığı, aynı zamanda sağlıklı bir yapıda olan kentte oturmaları gerektiğine inanıyoruz ve bunu da istiyoruz. Şimdi artık tam zamanı diyor ve süreci başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bursa, geleceğe güvenle bakan bir kent olacak"

Planlama Ajansı'nın bilimsel verilerle kentin geleceğini şekillendireceğinin altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, "1/100000'lik Çevre Düzeni Planı'nı toplumun tüm kesimlerini karşılayacak şekilde katılımcı bir anlayışla ortaya koyacağız. Aynı zamanda akademik kurulumuz da sürekli olarak planlama ajansına destek verecek. Onların önerileriyle de Bursa'nın geleceği şekillendirilecek. Tüm planlama süreçlerinde akademik kurulun yer almasıyla birlikte gerçekten gelecek vizyonunu en önemli şekilde ortaya koyan, tarımı düşünen, sanayimizi düşünen, toprağı düşünen, dağımızı, denizimizi düşünen, bunları bütünleştiren, geçmişimizi de yine ortaya çıkaran ama geleceğimizi şekillendiren bir anlayışı ortaya koyan bir akademik kurulumuz olacak. Bununla birlikte gerçekten Bursa geleceğe güvenle bakan bir kent olacak" dedi.

"Yerelde planlama yapmanın önemi daha da ön plana çıkmaya başladı"

Danışma Kurulu'nun Başkanlığını yürüten CHP Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Kayıhan Pala, "Sayın Mustafa Bozbey'in liderliğinde Bursa'da bir planlama ajansı kuruldu. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapatılması, ardından açılan Kalkınma Bakanlığı'nın da kapanmasıyla yerel planlama yapmanın önemi daha da ön plana çıkmaya başladı ve Bursa'da da bir Bursa Planlama Ajansı kuruldu. Bugün Bursa Planlama Ajansı Danışma Kurulunun ilk toplantısını gerçekleştireceğiz. Ekim ayının ilk haftasında da daha kapsamlı bir toplantıyla toplumun karşısına çıkacağız" diye konuştu.

Bilimsel ve veriye dayalı çalışmalar yürütülecek

Akademik meslek odalarının temsilcileri ve bilim insanlarından oluşan Danışma Kurulu'nun temel olarak üç ana hedef üzerinden yürüdüğünü belirten Pala, "İlk hedefimiz veriye dayalı olarak Bursa'da bir durum saptama raporu çıkarmak. Çünkü şu anda veriler yetersiz ve Bursa'nın örneğin sosyoekonomik eşitsizliklerinin mahallelere göre coğrafi dağılımını bilebilecek durumda değiliz. İlk bunu yapacağız. İkinci olarak nasıl bir Bursa hayalimiz olduğunu ortaya koyacağız, 17 ilçeyle birlikte. Üçüncü olarak da durumu saptayıp hayalimizi ortaya koyduktan sonra o hayale nasıl ulaşabileceğimiz konusundaki çalışmaları yürüteceğiz. Planlamalar yapacağız ve uygulayıcılara önerilerimizi sunacağız. Bu anlamda bugün, bunun önemli bir adımı. Bursa Çevre Düzeni Planı'na ilişkin bugüne kadar ne yaptıklarımızı da Danışma Kurulu üyeleriyle paylaşacağız. Bunun içerisinde önümüzdeki toplantılarda Bursa 2050 vizyonu da yer alacak. Dolayısıyla Bursa'da her ilçede yaşayan yurttaş gelecek yıllarda kendisinin çocuklarının ve torunlarının nasıl bir Bursa'da yaşamak istediğine ilişkin hayallerini ortaya koyacak. Biz bunları gerçekleştirmek için uğraş içerisinde olacağız" dedi.