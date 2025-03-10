Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Yenişehir'de İftar Programında Çiftçilere Destek Müjdesi Verdi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Yenişehir'de İftar Programında Çiftçilere Destek Müjdesi Verdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yenişehir ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla oruç açarak, tarıma yönelik destek projelerini açıkladı. Yenişehir'e tarım fabrikası kurulacağını ve çiftçilere sıvı gübre desteği verileceğini belirtti.

10.03.2025 13:10  Güncelleme: 13:46
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yenişehir'deki iftar programında vatandaşla birlikte orucunu açtı. Mustafakemalpaşa ilçesine kazandırdıkları Tarım Plast Fabrikası'nın bir benzerini Yenişehir ilçesine kazandıracaklarını ve çiftçiye sıvı gübre desteği vereceklerini açıklayan Başkan Bozbey, "Yeter ki sizler toprağınıza sahip çıkın. Büyükşehir Belediyesi, Yenişehirlinin yanında olmaya devam edecek" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel iftar programlarını Yenişehir ilçesinde sürdürdü. Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'ndaki iftar programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları tarafından verilen mini konserle keyifli anların yaşandığı iftar programında, akşam ezanı ile birlikte hep birlikte oruçlar açıldı.

"Ekilebilir arazilerinizin tümünü ekin"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin her akşam bir ilçede iftar programı düzenlediğini söyleyen Bozbey, "17 ilçemizde iftar sofralarını beraberce paylaşıyoruz. Yenişehir insanıyla, ovasıyla ve toprağıyla çok değerli. Yenişehir'e herkesin yüzünü gülümsetecek hizmetleri getirmeye devam edeceğiz. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Yenişehir'de de hedefimiz, huzurla yaşanılan, geleceğe güvenle bakılan bir kent inşa etmektir. Yenişehir'de çiftçilik ve hayvancılık yapan kardeşlerimizin elinden tutmak, onların yanında olmak sorumluluğumuzdur. Gelecek toprakta ve Yenişehir'in toprağı gerçekten altın. Lütfen toprağınıza sahip çıkın. Ekilebilir arazilerinizin tümünü ekin. Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz desteklere devam edeceğiz. Mustafakemalpaşa'da damlama boru üretimi yapan Tarım Plast Fabrikası'nı ve sıvı gübre fabrikasını hizmete aldık. Yenişehir ilçesine de sıvı gübresi fabrikası kurarak üreticimize destek vereceğiz, sıvı gübre dağıtımı yapacağız. Yeter ki sizler toprağınıza sahip çıkın. Büyükşehir Belediyesi, Yenişehirlinin yanında olmaya devam edecek" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise Yenişehirlileri iftar sofralarında buluşturan Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ederek, Ramazan ayının tüm ülkeye huzur getirmesini diledi. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel da Ramazan ayında birlikte açılan iftarların birliği ve beraberliği sağlayıp kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, iftar programı dolayısıyla Bozbey'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Hayali Hasan Mert Karakaş tarafından Karagöz gölge oyunu sahnelendi. Başkan Bozbey, teravih namazı sonrasında ise Hatuniye Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Yenişehir'de İftar Programında Çiftçilere Destek Müjdesi Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Yenişehir'de İftar Programında Çiftçilere Destek Müjdesi Verdi - Son Dakika
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