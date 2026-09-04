Bursa Büyükşehir Belediyesi 4 ilçede 32,5 kilometrelik yolu sathi kaplamayla yeniliyor - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 4 ilçede 32,5 kilometrelik yolu sathi kaplamayla yeniliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi 4 ilçede 32,5 kilometrelik yolu sathi kaplamayla yeniliyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Orhangazi'nin 11 mahallesinde toplam 32,5 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması başlattı. Ekipler, 6 metre olan yol genişliklerini de 8 metreye çıkararak bölge halkının ulaşımını kolaylaştıracak.

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla Gemlik, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Orhangazi'de toplam 32,5 kilometrelik güzergahta gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmalarında yeni etaba geçti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol ağını güçlendirmek için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağustos ayında il genelinde 106 kilometreden fazla sathi kaplama çalışmasına imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında başlatılan kapsamlı saha taramalarıyla ihtiyaç tespit edilen noktalara yönelik hazırlanan bütüncül planlama dahilinde çalışan ekipler eylül ayına da hızlı başladı.

11 MAHALLEDE 32,5 KİLOMETRE YOL YENİLENİYOR

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Gemlik, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Orhangazi'de yol yenileme çalışmalarında yeni bir etaba geçildi. Ekipler, dört ilçenin 11 mahallesinde toplam 32,5 kilometrelik yolları sathi kaplama çalışmasıyla yenilemeye başladı.

6 METRE YOL GENİŞLİĞİ 8 METREYE ÇIKARILIYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Gemlik ilçesi Muratoba Mahallesi anayolunda 1,8 kilometre, Orhaneli ilçesi Eskidanışment Mahallesi bağlantı yolunda 800 metre, Orhangazi ilçesi Çakırlı–Keramet Mahallesi bağlantı yolunda 2,3 kilometre, Hamzalı–Fındıklı Mahallesi bağlantı yollarında 3,6 kilometre, Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma–Şehriman–Korubaşı Mahallesi bağlantı yolunda 18 kilometre ve Bostandere-Kosova Mahallesi bağlantı yolunda 6 kilometre olmak üzere, toplam 32,5 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışması gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında mevcutta 6 metre olan ve özellikle araç trafiği açısından yetersiz kalan yol genişlikleri de 8 metreye çıkarılıyor.

"ULAŞIM OLARAK ÇOK ZORLUK YAŞIYORDUK"

Mahalle halkının uzun yıllar boyunca sorun yaşadığını aktaran Eskikızılelma Muhtarı Bilgin Ulu, "Yollarımız gerçekten çok kötüydü. Bölge halkımız gerçekten ulaşım olarak çok zorluk yaşıyordu. Yeni yapılan yollarla beraber artık ulaşım daha kolay ve güvenli olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Biba'ya yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi 4 ilçede 32,5 kilometrelik yolu sathi kaplamayla yeniliyor - Son Dakika

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