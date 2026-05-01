Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba'dan 1 Mayıs'ta Görev Başındaki Emekçilere Ziyaret

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde görevlerinin başında olan emekçileri yalnız bırakmadı.

Günün ilk ziyaretini Hüdavendigar Kent Parkı'na gerçekleştiren Başkan Vekili Şahin Biba, burada Tarım Peyzaj A.Ş Genel Müdürü Semih Polat ve park personeliyle bir araya geldi. Talep, öneri ve görüşleri dinleyen Başkan Vekili Biba, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Terminalde yoğun mesaiye ziyaret

Ardından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geçen Başkan Vekili Şahin Biba, BURULAŞ Terminal Hareket Memurluğu'nda BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ve otobüs personeliyle buluştu. Bayram günü görevi başında olan çalışanlarla sohbet ederek özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başan Vekili Biba, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile birlikte terminalde seyahat hazırlığındaki vatandaşlarla da sohbet ederek, hayırlı yolculuklar diledi.

Terminaldeki zabıta noktasını da ziyaret eden Başkan Vekili Biba, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Son olarak Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı ile birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden yan yolda görev yapan ekipleri ziyaret eden Başkan Vekili Şahin Biba, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, tüm saha emekçilerine iyi bayramlar diledi.

Başkan VekiliBiba'dan esnaf ve çalışanlara teşekkür

Program kapsamında terminal esnafını, taksi durağını ve otobüs bakım merkezini de ziyaret eden Biba, iş yerlerini tek tek gezerek esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. 1 Mayıs'ta mesai yapan esnaf ve çalışanlarla sohbet eden Başkan Vekili Biba, şehirde hayatın kesintisiz devam etmesi için emek veren tüm çalışanlara teşekkür etti.