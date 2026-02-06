Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Bursaspor'a Güçlü Destek - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Bursaspor'a Güçlü Destek

06.02.2026 15:59  Güncelleme: 17:04
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor Özlüce Tesisleri'ne toplamda 3 adet yeni futbol sahası yapımına başladı. Başkan Mustafa Bozbey, gençlerin sporla buluşmasını ve başarılı sporcular yetiştirilmesini amaçladıklarını belirtti.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa spor Özlüce Tesisleri'ne üç yeni futbol sahası kazandırıyor. Yapımı süren sahalarda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, " Bursaspor, burada gençlerimize spor kültürünü aşılayacak, içlerinden başarılı sporcular yetişerek kulübümüzün altyapısını oluşturacak. İnşallah kısa süre içerisinde bu tesislerin açılışını da gerçekleştireceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor'a yönelik projelerine devam ediyor. Binlerce gencin sporla buluşmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor Özlüce Tesisleri'ne 1 adet 80 metreye 60 metre, 2 adet 60 metreye 40 metre olmak üzere toplamda 3 adet suni çim futbol sahası kazandırıyor. Burfaş B Kafe'nin de hizmete alınacağı tesiste, çocuklar ve ailelerin keyifli vakit geçirmeleri hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor Özlüce Tesisleri'ni ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren futbol sahalarında incelemelerde bulundu. Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile de bir araya gelen Bozbey, yetkililerden bilgi alarak alanı gezdi.

"Kısa süre içerisinde bu tesislerin açılışını gerçekleştireceğiz"

Gençlerin spor yapma alışkanlığı kazanmasını önemsediklerini dile getiren Bozbey, çalışmalar tamamlandığında yaklaşık bin 500 gencin spor yapma imkanı bulacağını söyledi. Yapımı devam eden sahaların tamamlanmasının ardından Bursaspor'a devredileceğini ifade eden Başkan Bozbey, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için spor tesislerine büyük önem veriyoruz. Bursaspor, burada gençlerimize spor kültürünü aşılayacak, içlerinden başarılı sporcular yetişerek kulübümüzün altyapısını oluşturacak. İnşallah kısa süre içerisinde bu tesislerin açılışını da gerçekleştireceğiz. Ayrıca tesis içerisinde BURFAŞ B Kafe'yi de hizmete alarak çocuklar ve ailelerinin tesislerde keyifli vakit geçirmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

"Bin 500'ün üzerinde çocuğumuza hizmet vereceğiz"

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ise güçlü bir altyapı için güçlü futbol okullarının şart olduğunu vurgulayarak, "Daha önce Merinos'ta faaliyet gösteriyorduk ve fiziki alanlarımız yetersizdi. Başkan Mustafa Bozbey'in destekleriyle Özlüce'de bu alanı aktif hale getiriyoruz. Üç saha ile 13 yaş altı bin 500'ün üzerinde çocuğumuza hizmet vereceğiz. Buradan yetişen çocuklarımız Vakıfköy'e, oradan da Bursaspor'a kazandırılacak. Bu değerli katkı için Başkanımız Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bursaspor antrenmanını ziyaret eden Başkan Bozbey, Isparta 32 Spor karşılaşması öncesinde sporculara ve teknik heyete başarılar diledi. Takımın bu sezon şampiyon olacağına inancının tam olduğunu ifade eden Bozbey, her zaman Bursaspor'un yanında olacaklarını vurguladı.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Özlüce Tesisleri, Mustafa Bozbey, Yerel Haberler, Bursaspor, Futbol, Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Bursaspor'a Güçlü Destek

