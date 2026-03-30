Bursa Büyükşehir Belediyesi Ekiplerinden Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Sahada Yoğun Çalışma
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ekiplerinden Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Sahada Yoğun Çalışma

30.03.2026 17:55  Güncelleme: 19:21
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde gece boyunca etkili olan yoğun yağışların oluşturabileceği mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla sahada yoğun çalışma yürütüyor. AKOM koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek için tüm birimler seferber edildi.

Bursa'da etkili olan yoğun yağışlar sonucunda kent genelinde metrekareye 20, kent merkezinde ise 30 kilo yağmur yağdı. Büyükşehir Belediyesi'ne BUSKİ üzerinden gelen toplam 280 ihbarın 39'unun dere taşması olduğu tespit edildi. AKOM'a ulaşan 17 toprak kayması ihbarı ile birlikte sosyal medya üzerinden yapılan incelemelerde, 12 farklı noktada sel ve su baskınına bağlı olumsuzluk yaşandığı belirlendi. Gelen ihbarlar üzerine ekipler hızlıca bölgelere sevk edildi.

Özellikle Ürünlü Ayvalıdere bölgesinde yaşanan dere taşkını nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alınarak bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Mudanya ilçesinde yaşanan toprak kayması ve 5 ayrı binadaki su baskının ardından ekipler tarafından tahliye ve güvenlik çalışmaları tamamlandı. Paşaçiftliği mevkiinde yaşanan ağaç devrilmesine de Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerekli müdahalede bulunuldu. Gürsu ilçesi Karahıdır bölgesinde yaşanan kanal taşmasının ardından da DSİ ile koordineli çalışma başlatıldı.

Osmangazi ilçesine bağlı Mollafenari, Çekirge, Muradiye ve Kocanaip mahallelerinde çeşitli noktalarda yaşanan toprak kaymaları ve istinat duvarı yıkılmalarına karşı da AFAD, ilçe belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışmalar koordineli olarak yürütülüyor.

Komşu Yalova'ya destek

Demirkapı Mahallesi Uludağyolu Caddesi üzerinde yapılan incelemelerde zemin sıvılaşması nedeniyle ağaç devrilme riski taşıyan alanlar tespit edildi ve Park ve Bahçeler ekipleri tarafından riskli ağaçların kontrollü şekilde kaldırılmasına başlandı. Mollafenari bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yolda temizlik ve yol açma çalışmaları Fen İşleri ekiplerince sürdürülürken, komşu il Yalova'dan gelen destek talebi doğrultusunda bir araç ve altı personel bölgeye sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İtfaiye, BUSKİ, Zabıta, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler ekipleriyle birlikte AFAD, DSİ ve ilçe belediyeleriyle tam koordinasyon içerisinde çalışmaların yürütüldüğü, özellikle mahalle bazlı gelişmelerin hızlı takibi ve ilk müdahalenin etkin şekilde sağlanması amacıyla muhtarlarla sürekli iletişim halinde olunduğu ve sahadan alınan bilgiler doğrultusunda ekip sevklerinin hızlıca gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, sürecin AKOM koordinasyonunda takip edildiği, mevcut meteorolojik şartların devam etme ihtimaline karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve sahadaki çalışmaların 7/24 esasına göre kesintisiz şekilde devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

