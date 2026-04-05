Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçiye Hibeli Damla Sulama Borusu ve Sıvı Gübre Desteği
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçiye Hibeli Damla Sulama Borusu ve Sıvı Gübre Desteği

05.04.2026 14:11  Güncelleme: 17:21
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki 4 bin 261 çiftçiye hibeli damla sulama borusu ve sıvı gübre desteği vererek girdi maliyetlerini azaltmayı ve üretim gücünü artırmayı hedefliyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, hem girdi maliyetlerini azaltmak hem de üretim gücünü artırmak amacıyla 17 ilçedeki toplam 4 bin 261 çiftçiye hibeli damla sulama borusu ve sıvı gübre desteği verdi.

Tarım ve hayvancılık alanlarında üreticilere birçok destekte bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ tarafından Tarım Plast Fabrikası'nda üretilen yüzde 100 geri dönüşüm ürünü damla sulama borularını çiftçilerle buluşturmaya devam ediyor.

Yüzde 50 hibeli destek

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla, 17 ilçedeki 4 bin 261 çiftçiye 6 milyon 976 bin 800 metre yuvarlak, 4 milyon 735 bin metre yassı damla sulama borusu dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında 17 bin 442 adet yuvarlak ve bin 894 adet yassı damla sulama borusunun da üreticilere ulaştırılacağı bildirildi. Ayrıca törene katılan çiftçilere sıvı gübre dağıtımı da yapıldı. Yüzde 50 hibeli olarak hayata geçirilen projeyle, üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması, suyun daha tasarruflu kullanılması ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, çiftçinin emeğini korumak ve üretimini güçlendirmek için çalıştıklarını ifade etti. Su kaynaklarının doğru kullanımının önemine de değinen Saldız, desteklerle hem verimliliği artırmayı hem de su tasarrufu sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Kayıhan Pala ise tarımın stratejik önemine dikkati çekerek, bu tür projelerin hem maliyet yükünü hafiflettiğini hem de üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçiye Hibeli Damla Sulama Borusu ve Sıvı Gübre Desteği - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçiye Hibeli Damla Sulama Borusu ve Sıvı Gübre Desteği - Son Dakika
