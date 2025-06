Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden İznik Tanıtım Çalışmaları

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik'i tüm dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 21 Haziran'da dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın özel olarak bestelediği İznik Türküsü'nün prömiyeri gerçekleştirilecek; İznik'in arkeolojik ve kültürel miras alanlarını daha da görünür kılacak 'İznik: Tarihin Ev Sahibi Sergileri' de ziyarete açılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik'i, "yaşayan ve her gün biraz daha büyüyen bir kültürel miras merkezi" haline getirme hedefini sürdürüyor. İstanbul Üniversitesi adına Doç. Dr. Belgin Demirsar Arlı'nın İznik Çini Fırınları kazı alanında, Bursa Uludağ Üniversitesi adına Prof. Dr. Mustafa Şahin'in İznik Göl Bazilikası kazı alanında, Dokuz Eylül Üniversitesi adına Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç'in ise İznik Roma Tiyatrosu kazı alanında yürüttüğü kazı çalışmalarına destek veren Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların hız kazanmasının yanı sıra restorasyon ve çevre düzenlemelerinin yapılabilmesine de olanak sağladı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan proje ve uygulama çalışmaları ile de İznik Roma Tiyatrosu da ziyarete açıldı.

Kazı çalışmalarına ilişkin bilgiler yer alacak

Büyükşehir Belediyesi, 18 Haziran-30 Eylül günleri arasında ziyarete açılacak "İznik: Tarihin Ev Sahibi Sergileri" ile de arkeolojik ve kültürel miras alanlarının daha da görünür olmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. İznik Roma Tiyatrosu kazı alanı ile İznik Çini Fırınları kazı alanında ziyarete açılacak iki sergide, her iki alanın da hikayeleri, tespit edilen buluntular ve kazı çalışmalarına ilişkin bilgiler yer alacak. İznik Gölü Sahil Meydanı'nda "İznik Göl Bazilika Kazı Sergisi", İznik Yeşil Cami Meydanı'nda ise "İznik Osmanlı Eserleri Sergisi" ziyaretçilerle buluşacak.

Tüm Bursalılar sergilere davetli

İznik'in insanlığın ortak mirası olduğuna vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm Bursalıları 18 Haziran-30 Eylül günleri arasında ziyarete açık olacak 4 ayrı sergiyi gezmeye ve 21 Haziran akşamında Fazıl Say'ın Görkem Ezgi Yıldırım ile birlikte sahne alacağı özel geceye katılarak, yılın sanat olayına tanıklık etmeye davet etti.