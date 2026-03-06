Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Sanayide Kadın İstihdamına Güçlü Destek

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve sanayide nitelikli kadın istihdamını desteklemek amacıyla TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile "Sanayide Kadın Eli Projesi" kapsamında iyi niyet mektubu imzaladı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Hedefimiz kadın istihdamını her alanda eş düzeye getirmek" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek ve kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almasını sağlamak için önemli bir iş birliğine imza attı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu koordinatörlüğünde yürütülen projenin paydaşı olan Büyükşehir Belediyesi, Bursa İş Ofisi aracılığıyla aday yönlendirmesi yaparak sürece destek verecek.

Tarihi Belediye Binası'nda düzenlenen törende; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen arasında iş birliği protokolü imzalandı.

"Kadın istihdamını yüzde 6 artırdık"

Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kadınların çalışma hayatındaki temsil oranının nüfus oranıyla paralel olması gerektiğini vurguladı. Göreve geldikleri günden bu yana belediye iştiraklerinde kadın istihdamını artırdıklarını belirten Bozbey, şu bilgileri paylaştı:

"Kadın istihdamının her alanda artması ve eş düzeye getirilmesi gerekiyor. Kurumsal anlamda bu çabayı titizlikle gösteriyoruz. Sadece 2025 yılı içerisinde BURULAŞ bünyesinde 10 kadın vatman göreve başladı. Göreve geldiğimiz günden bu yana kadın istihdam oranımızı yaklaşık yüzde 6 seviyesinde artırdık. Amacımız kadınların hayatın her alanında liderlik ettiği bir kent oluşturmak. Bursa'nın bu konuda Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum."

Şen: "279 kadınımızı sanayiye kazandırdık"

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen ise projenin Bursa ayağındaki somut çıktılarına değindi. Bursa'nın projeyi en başarılı uygulayan illerin başında geldiğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 226 firma ile iyi niyet mektubu imzaladık. İş-Kur verilerine göre 279 kadınımızı sanayiye geri kazandırmış durumdayız. Ayrıca Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolü (KİPAP) kapsamında 80 kadınımızın doğrudan istihdama katılmasına destek verdik. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini yanımızda hissetmek bizler için çok kıymetli. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz."