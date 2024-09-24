Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Sahil Bandı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Sahil Bandı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik, Güzelyalı, Tirilye ve Kurşunlu sahil bandında çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak, toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandını vatandaşların kullanımına sunmayı hedefliyor.

24.09.2024 12:14
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(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik, Güzelyalı, Tirilye ve Kurşunlu sahil bandında çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda sahil bandı, yenilenmiş haliyle vatandaşlara hizmet verecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandından vatandaşların yararlanması için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Tirilye sahilinde 194 metre duvar, 3 bin 850 metrekare parke, bin 265 metrekare andezit ve 128 metre bordür imalatı yapıldı. Güzelyalı sahilinde bin 600 metre duvar, 22 bin metrekare parke ve 3 bin 200 metre bordür; Kurşunlu sahilinde ise 370 metre duvar, 5 bin metrekare parke ve bin 350 metre bordür çalışması yapıldı. Gemlik sahiline de 770 metre duvar, 5 bin 450 metrekare parke, 2 bin 750 metrekare andezit ve bin 700 metre bordür imalatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Tözün Bingöl ve Ali Altınsoy, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver, yapılan  işlemleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarının altını çizen Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in vizyonuyla güzel işlerin ortaya çıktığını belirtti.

Yapılan işlerin sonucunda yurttaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını vurgulayan Direkçi, "Yapılan çalışmaları yerinde gördük. Halkın taleplerini yerinde dinlemek istedik. Eksik ve aksaklıklar konusunda notlarımızı da aldık. Bu alanları yılın 12 ayı kullanılır hale getireceğiz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in öncülüğünde Bursa'da güzel işlere imza atıyoruz. Birçok akılcı ve bütüncül projeyi hayata geçiriyoruz. Yaşanabilir ve halkımızın hak ettiği bir ortam oluşturmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Sahil Bandı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Sahil Bandı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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