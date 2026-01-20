Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde Gece Mesaisi

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde gece saatlerinde mazgal temizliği yaparak yoğun yağışın ardından olası sel ve su baskınlarını engelledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin sağlıklı bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde de Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve temizlik işlemlerine aralıksız devam ediliyor.

Yaya trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Kapalıçarşı bölgesinde gece saatlerinde yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mazgalları tek tek açarak biriken kağıt, yaprak, izmarit, kum, taş gibi atık ve yabancı maddeleri topladı.

Olası su taşkınları nedeniyle esnafın ve vatandaşların mağduriyet yaşamamasını isteyen Büyükşehir Belediyesi, yağışlı havalarda su birikintisi oluşabilecek noktaları da tespit ederek gerekli önlemleri aldı.