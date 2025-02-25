Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi Projesi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi Projesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi ile 'Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi' projesini başlatarak Bursa'nın turizm altyapısını güçlendirmeyi ve etkinlik yönetiminde kalıcı bilgi birikimi oluşturmayı hedefliyor.

25.02.2025 16:35  Güncelleme: 17:14
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları kapsamında BEBKA Teknik Destek Programı'ndan hibe desteği alan 'Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi' projesini başlattı. Projeyle, Bursa'nın turizm altyapısını güçlendirmek ve etkinlik yönetiminde kalıcı bilgi birikimi oluşturmak amaçlanıyor.

Bursa'nın turizm kenti kimliğini ön plana çıkarmayı ve turizmden daha fazla pay alabilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kentin tanıtımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Geçen aylarda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü bünyesinde 'Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BEBKA Teknik Destek Programı'ndan hibe desteği alan 'Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi' projesini başlattı. Proje kapsamında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim programına, Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile ilçe belediyelerinin turizm ve kültür hizmetleri alanındaki yönetici ve çalışanları katıldı. Proje, Bursa'nın turizm potansiyelini artırmayı, doğal ve kültürel değerlerini koruyarak sürdürülebilir turizmi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Katılımcılara sertifikaları teslim edildi

Üç aşamalı yapılan eğitim programlarında, eğitmen Arzu Kutucu'nun eşliğinde 'Etkili sürdürülebilirlik planlaması, Yerel topluluk için sosyal ve ekonomik faydaları en üst düzeye çıkarma, Kültürel mirası geliştirme, Etkinliklerin çevreye olan olumsuz etkisini nasıl azaltabiliriz? Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne özgü bir sürdürülebilir etkinlik sistemi için sorumluluk, yetki ve bilinç paylaşımı' konuları ele alındı. Programın sonunda katılımcılara sertifikaları teslim edildi.

Büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Bursa'nın hak ettiği yeri alabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu amaçla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdiklerini hatırlattı. Merkezin, BEBKA'dan hibe desteği alarak 'Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi' projesini başlattıklarını söyleyen Başkan Bozbey, Bursa'yı dünya turizm haritasında ayrıcalıklı bir yere getirmek için gerekli adımlar atmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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