Bursa'da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın İzinde Zaman Yolculuğu

17.01.2026 14:16  Güncelleme: 16:00
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Bursa Tanpınar Yılı' etkinlikleri kapsamında 'Tanpınar'ın İzinde Bursa'da Zaman' adlı bir gezi ve tanıtım programı düzenledi. Katılımcılar, Tanpınar'ın eserinden ilhamla oluşturulan rota ile Bursa'nın kültürel zenginliklerini keşfetti.

Geçen yıl Nazım Hikmet'in Bursa'daki izlerini keşfetmek amacıyla "Nazım'ın Bursa Rotası" gezi ve tanıtım etkinliğini hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa tarifiyle gezi rotası oluşturdu. Tanpınar'ın "Bursa'da Zaman" eserinden ilhamla hazırlanan özel rotayla, katılımcılara kentin tarihsel ve kültürel dokusu farklı bir bakış açısıyla sunuldu.

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programda, rehber Samet Altıntaş eşliğinde türbeler, camiler ve eski bahçeler ziyaret edilerek, Tanpınar'ın anlatımı üzerinden Bursa yeniden keşfedildi. Tophane Saat Kulesi önünden başlayan rota; Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Tahtakale Çarşısı, Orhan Camii, Ahmet Vefik Paşa tiyatro binası, Irgandı Köprüsü, Setbaşı Camii, Yeşil Külliyesi ve Aşık Yunus Türbesi ziyaretlerinin ardından Emir Sultan Külliyesi ile sona erdi. Rota boyunca katılımcılar, Bursa'nın kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Tanpınar'ın kelimeleriyle Bursa'yı yeniden keşfetmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getiren vatandaşlar, organizasyon dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yerel Haberler, Etkinlikler, Edebiyat, Kültür, Güncel, Bursa, Son Dakika

