Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Tyt Deneme Sınavı

07.02.2026 12:02  Güncelleme: 14:25
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık bin üniversite adayına ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı düzenleyerek gençlere destek oldu. Sınava katılan öğrencilere uzman rehberler eşlik etti.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık bin üniversite adayını ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavında bir araya getirdi.

Ücretsiz hazırlık kursları ve tercih desteği gibi birçok uygulama ile üniversite adaylarına destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere TYT deneme sınavı imkanı sundu. Tüm gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen sınava, yaklaşık bin üniversite adayı katıldı. Deneme sınavına katılanlar, uzman rehberler eşliğinde hem stresi yenme hem de genel yetenek ve bilgi düzeylerini ölçme fırsatı buldu. TYT sınavında Türkçe, sosyal bilimler, fen bilimleri ve temel matematik alanlarındaki soruları çözen gençler, gerçek sınav koşullarına uygun şekilde kurallara uyarak sınava girdi.

Deneme sınavını faydalı bulduklarını ifade eden üniversite adayları, eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel, TYT, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

