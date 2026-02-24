Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Batı Trakya'da Dayanışma Sofrası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Batı Trakya'da Dayanışma Sofrası

24.02.2026 10:21  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Batı Trakya'da düzenlediği iftar programında soydaşlarıyla bir araya gelerek dayanışma ve birlik mesajları verdi. Başkan Mustafa Bozbey, bölgedeki Türklerle olan bağların güçlendirilmesi için kararlılık vurgusu yaptı.

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Batı Trakya'da düzenlediği iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bölgedeki soydaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve dayanışmamızı sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Batı Trakya Türkleri ile gönül birlikteliğinin diri tutulması için iftar programları düzenliyor. Bozbey de Batı Trakya Gümülcine kentinde düzenlenen iftar programında, vatandaşlarla aynı sofrada buluştu.

Programa, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Hasan Karaömer ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

Salonda ilgiyle karşılanan Bozbey, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açan yurttaşlar, hep birlikte el açarak birlik ve beraberliğin daim olması için dua etti.

Batı Trakya Türkleri ile buluşarak ramazanın maneviyatını gönül coğrafyasında paylaştıklarını söyleyen Bozbey, "Bölgedeki soydaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve dayanışmamızı sürdürmeye kararlıyız. Batı Trakya ziyaretimizdeki katkılarından dolayı BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu ve yönetim kuruluna, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Hasan Karaömer'e ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Bozbey, Batı Trakya, Etkinlik, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Batı Trakya'da Dayanışma Sofrası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:01:58. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Batı Trakya'da Dayanışma Sofrası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.