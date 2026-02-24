Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Batı Trakya'da Dayanışma Sofrası

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Batı Trakya'da düzenlediği iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bölgedeki soydaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve dayanışmamızı sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Batı Trakya Türkleri ile gönül birlikteliğinin diri tutulması için iftar programları düzenliyor. Bozbey de Batı Trakya Gümülcine kentinde düzenlenen iftar programında, vatandaşlarla aynı sofrada buluştu.

Programa, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Hasan Karaömer ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

Salonda ilgiyle karşılanan Bozbey, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açan yurttaşlar, hep birlikte el açarak birlik ve beraberliğin daim olması için dua etti.

Batı Trakya Türkleri ile buluşarak ramazanın maneviyatını gönül coğrafyasında paylaştıklarını söyleyen Bozbey, "Bölgedeki soydaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve dayanışmamızı sürdürmeye kararlıyız. Batı Trakya ziyaretimizdeki katkılarından dolayı BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu ve yönetim kuruluna, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Hasan Karaömer'e ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.