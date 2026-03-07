Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Orhaneli'ye Besaş Satış Noktası - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Orhaneli'ye Besaş Satış Noktası

07.03.2026 13:48  Güncelleme: 14:54
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli ilçesinde BESAŞ satış noktasını hizmete açarak halkın hesaplı ve güvenilir gıdaya ulaşımını hedefliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalıların ürünlerini de BESAŞ'a kazandıracaklarını belirtti.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, halkın hesaplı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla Orhaneli ilçesinde BESAŞ satış noktasını hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursalıların ürünlerini de BESAŞ mağazalarında satmayı amaçlıyoruz. Bu konuda çalışmaları yürütüyoruz. Satış bayisi hayırlı olsun" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BESAŞ satış noktaları ile halkın hesaplı, hijyenik ve güvenilir gıdaya daha kolay ulaşabilmesini sağlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, Orhaneli ilçesindeki ilk satış noktasını hizmete açtı. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dağ yöresini farklı değerlendirdiklerini söyledi. Dağ yöresinin bugüne kadar çok fazla ihmal edildiğini dile getiren Bozbey, artık dağ yöresinin bir hamisi ve Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurguladı. Yörede yapılacak projeleri istişare ederek yürütülenleri anlatan Bozbey, gençlerin gelecek kaygısı duymadan bölgede yaşayabilmesini arzuladıklarını ifade etti. Orhaneli'ye gelirken gördüğü fabrika bacalarının "yüreğini sızlattığını" söyleyen Bozbey, bölge halkının zehirli dumanı hak etmediğini vurguladı.

"Bursalıların ürünlerini BESAŞ mağazalarında satmayı amaçlıyoruz"

Bursa'nın dört bir yanında tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere mazottan fideye kadar birçok alanda destek olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, hem üreticiyi ayakta tuttuklarını, hem de üretimi artırarak tüketiciye ürünlerin daha hesaplı ulaşmasına katkı sağladıklarını belirtti. BESAŞ'ın da kentin dört bir tarafında her gün binlerce insana ulaştığını anlatan Bozbey, "Türkiye'nin en ucuz ekmeğini sunmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan büyükşehir belediyeleri arasında Türkiye'de süte en fazla desteği veren de Bursa Büyükşehir Belediyesi'dir. Sütü alıp işliyor ve maliyetine yakın fiyata tüketiciyle buluşturuyoruz. Ayrıca Bursalıların ürünlerini BESAŞ mağazalarında satmayı amaçlıyoruz. Bu konuda çalışmaları yürütüyoruz. Satış bayisi hayırlı olsun" diye konuştu.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı BESAŞ satış noktasının Orhaneli'ye hayırlı olmasını diledi. Başkan Mustafa Bozbey'in zor bir dönemde halkçı belediyecilik anlayışını inşa ettiğini ifade eden Yeşiltaş, ilerleyen dönemde de sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinin Bursa'da yaşanacağını söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle BESAŞ satış noktası hizmete açıldı.

Kaynak: ANKA

