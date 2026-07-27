Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler, Ankara'dan 14 madalya ile döndü - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler, Ankara'dan 14 madalya ile döndü

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler, Ankara\'dan 14 madalya ile döndü
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ankara'da düzenlenen Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 14 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Ankara'da gerçekleştirilen Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan 14 madalya ile döndü.

Ankara Arena'da 17-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda yaklaşık 10 bin sporcu madalya mücadelesi verdi. Türk güreş tarihinin en büyük altyapı organizasyonunda ilk olarak serbest stil müsabakaları yapıldı.

SERBEST STİLDE 4 ALTIN, 1 GÜMÜŞ, 2 BRONZ MADALYA

Şampiyonada serbest stilde Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı. Organizasyonda U12 38 kiloda Polat Ayvazoğlu, U14 88 kiloda Mehmet Efe Şafak, U12 57 kiloda Salih Erol Bülbül, U13 44 kiloda Cihan Şehzade Türkiye şampiyonu oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Taha Poyraz Birden U14 100 kiloda gümüş madalya kazanırken, Süleyman Kazım U13 68 kiloda, Emir Tuğra Can Polat ise U13 78 kiloda bronz madalya kazandı.

GREKOROMEN STİLDE 7 MADALYA

Şampiyonada, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler grekoromen stilde ise 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Salih Erol Bülbül U12 57 kiloda altın madalyaya ulaşırken, U13 48 kiloda Cihan Şehzade Türkiye ikincisi olmayı başardı. Polat Ayvazoğlu U12 38 kiloda, Mehmet Efe Şafak U14 88 kiloda, Emir Tuğra Can Polat U13 78 kiloda, Yiğithan Küçük U13 100 kiloda, Taner Yıldız ise U14 78 kiloda bronz madalya kazandı.

Böylece Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları bu önemli şampiyonayı 14 madalyayla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler, Ankara'dan 14 madalya ile döndü - Son Dakika

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