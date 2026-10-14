Bursa Büyükşehir, Nilüfer'de Görükle-İrfaniye-Gökçe bağlantı yolunu açacak - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir, Nilüfer'de Görükle-İrfaniye-Gökçe bağlantı yolunu açacak

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Bursa Büyükşehir, Nilüfer\'de Görükle-İrfaniye-Gökçe bağlantı yolunu açacak
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer'de Görükle, İrfaniye ve Gökçe mahallelerini birbirine bağlayan yeni imar yolunda çalışıyor. Yol tamamlandığında Gökçeköy TOKİ Konutları'ndan Görükle'ye kesintisiz ulaşım sağlanacak.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni imar yolları kapsamında Nilüfer ilçesine bağlı Görükle, İrfaniye ve Gökçe mahallelerini birbirine bağlayacak bağlantı yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede başlattığı yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, geçen 6 ayda toplam 380 kilometreden fazla sathi kaplama ve 80 kilometreden fazla sıcak asfalt kaplama çalışmasıyla toplam 30 kilometre uzunluğunda yeni imar yolu kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ekim ayında da yol yenileme faaliyetine aralıksız devam etti.

ÜÇ MAHALLEYE YENİ BAĞLANTI YOLU

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yeni imar yolları kapsamında Görükle, İrfaniye ve Gökçe (Gökçeköy) mahallelerini birbirine bağlayan yeni bağlantı yolunda önemli mesafe kat etti. Görükle ve İrfaniye mahallelerini birbirine bağlayan Gelibolu Caddesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı güzergahın devamında İrfaniye ile Gökçe mahalleleri arasındaki bağlantı aksında da yol yapım faaliyeti yürütüyor. Bu kapsamda ekipler, 1,5 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde planlanan yeni yolda toplam 40 bin metreküp kazı ve 110 bin ton dolgu imalatı gerçekleştirecek.

GÖKÇEKÖY TOKİ'DEN GÖRÜKLE'YE ULAŞIM

Yeni imar yolunda kazı ve dolgu çalışmalarının ardından altyapı imalatına geçilecek. Altyapı çalışmaları sonrası asfalt kaplaması yapılarak yeni yol, ulaşıma açılacak. Bölgede ulaşımı güvenli ve konforlu kılacak çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Gökçeköy TOKİ Konutları'ndan Görükle'ye kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Kaynak: ANKA
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