Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası ve Çocuk Korolarından "Çocuk Şenliği" Konseri

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında konser veren Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası ve çocuk koroları, sanatseverleri müzik dolu gecede bir araya getirdi.

Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası ve çocuk koroları, "23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında konser verdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen konsere, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Türk bayraklarıyla sahneye çıkan minikler, izleyicilerden yoğun alkış aldı. Farklı yaş gruplarından çocukların oluşturduğu orkestra ve koro, repertuvarlarında yer alan eserleri seslendirdi. Salonu dolduran aileler ve sanatseverler, çocukların performansına eşlik ederek bayram sevincini paylaştı.