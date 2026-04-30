Bursa'da 1 Mayıs'ta Ulaşım Ücretsiz Olacak

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenecek tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla cuma günü (yarın) kent içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ediyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama ve etkinliklerin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi amacıyla BursaRay ve tramvay hatları ile resmi plakalı Burulaş otobüsleri, 1 Mayıs 2026 Cuma günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecek. Uygulama, kent içi yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak.