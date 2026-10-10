Bursa'da 1 ölü 2 yaralı kazada tahliye olan otomobil sürücüsüne yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
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Bursa'da 1 ölü 2 yaralı kazada tahliye olan otomobil sürücüsüne yakalama kararı çıkarıldı

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Bursa'da 17 Mayıs'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay günü tutuklanıp 1 Ekim'de tahliye edilen otomobil sürücüsü hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin serbest bırakılan otomobil sürücüsüne tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa-Orhaneli kara yolu Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs'ta B.Ç. yönetimindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobilin çarptığı 16 BRL 633 plakalı motosikletin sürücüsü Ali Bilensir'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazayla ilgili, B.Ç'nin olay günü tutuklanıp 1 Ekim'de tahliye edilmesine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Kazada, asli kusurlu olduğu belirtilen otomobil sürücüsü B.Ç'ye yönelik tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Olay

Ali Bilensir idaresindeki 16 BRL 633 plakalı motosiklet, Bursa-Orhaneli kara yolu Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs'ta B.Ç. yönetimindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobille çarpışmış, Bilensir olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan C.B. ile otomobil sürücüsü B.Ç. ise yaralı halde çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Olay günü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan B.Ç, 1 Ekim günü tahliye edilmişti.

8 Ekim Perşembe günü kaza anına ait tünel içerisindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmış, tünel içerisinde ilerleyen motosiklete otomobilin çarpması ve kazanın ardından çevredeki sürücülerin durarak yardım etmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Soruşturma kapsamında incelenen görüntü, kazanın oluş şeklinin belirlenmesi amacıyla soruşturma dosyasına eklenmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da 1 ölü 2 yaralı kazada tahliye olan otomobil sürücüsüne yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
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