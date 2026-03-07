Bursa'da Eğitimlerini Tamamlayan 10 Kadına Sertifikaları Verildi

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği tramvay/metro sürücülüğü eğitimlerini başarıyla tamamlayan 10 kadına sertifikalarını, Başkan Mustafa Bozbey verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Akademisi ve Bursa İş Ofisi aracılığıyla eğitim programları düzenlemeye devam ediyor. Diğer kurumlarla iş birliklerinin de yapıldığı eğitimlere özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu kapsamda kadın istihdamına yönelik gazaltı kaynakçısı, giyim üretim elemanı, hasta ve yaşlı bakım elemanı, yaş pasta yapımcısı, aşçı yamağı, kahve ve kakao hazırlayıcısı, hijyen, makyaj uygulama teknikleri, saç şekillendirme ve renklendirme, tırnak süsleme, tramvay/metro sürücülüğü, otobüs şoförü gibi alanlarda eğitimler verildi. "Eğitim Destekli İstihdam Projesi" kapsamında düzenlenen tramvay/metro sürücülüğü eğitimlerini başarıyla tamamlayan 10 kadına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından belgeleri verildi.

"Araçlarımız kadınlara emanet edilecek"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin her alanda olduğu gibi kadın istihdamında da öncü kurumlardan biri olduğunu belirten Bozbey, "Bursa İş Ofisi tarafından düzenlenen eğitimleri tamamlayan kadınlara sertifikalarını verdik. 10 kadın, BURULAŞ bünyesinde vatman olarak istihdam edildi. Bayramdan sonra kadın çalışanlarımız vatman sürücüsü olarak göreve başlayacak. Bayramdan sonra tüm vagonlarımız, hafif raylı sistem araçlarımız kadınlara emanet edilecek. Onlar da yolcularımızı güvenli bir şekilde bir yerden bir yere ulaştıracaklar" diye konuştu.

Göreve geldiklerinde yüzde 19 olan kadın çalışan oranını yüzde 26'ya kadar çıkardıklarını belirten Bozbey, "Yeni alınacak personel konusunda özellikle kadınların değerlendirilmesi noktasında hassasiyet gösteriyoruz. Nüfusumuzun yüzde 50'sinin kadın olduğunu unutmamalıyız. Oranın da bu noktaya yaklaşmasını arzuluyoruz. Bizler de çalışanların kadın ağırlıklı olmasından yana tavır koyuyoruz. Kadının, çalışma yaşamının içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.