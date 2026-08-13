Bursa'da 1228 Astsubay Mezuniyet Heyecanı - Son Dakika
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Bursa'da 1228 Astsubay Mezuniyet Heyecanı

Bursa\'da 1228 Astsubay Mezuniyet Heyecanı
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Bursa'da Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen törenle 1228 öğrenci mezun oldu. Törende okul komutanı Jandarma Albay Osman Delen, mezunlara hitaben yaptığı konuşmada vatan sevgisi ve görev bilinci vurgusu yaparken, mezunlar belgelerini alarak aileleriyle duygusal anlar yaşadı.

BURSA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda mezun 1228 öğrenci için tören düzenlendi.

JAMYO ve ASEM'nden mezun olan 1228 astsubay için tören düzenlendi. Okulun yerleşkesinde düzenlenen törene Vali Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aşiyan Alkan Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Jandarma Albay Osman Delen ve kent protokolü katıldı. Tören öncesi mehteran takımı, jandarma köpek timi ve jandarma motosiklet timi gösterisi gerçekleştirdi.

'1228 ASTSUBAYIMIZI JANDARMA SAFLARINA KATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, mezunlar adına dönem birincisi Jandarma Astsubay Çavuş Ali Alazeybek tarafından açılış konuşması yapıldı. Ardından Alazeybek, yaş kütüğüne ay yıldızlı plaketi çaktı. Törende konuşma yapan Okul Komutanı Jandarma Albay Osman Delen de, "Bugün, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun zorlu eğitim sürecini tamamlayan 1228 kahraman jandarma astsubayımızı, mazisi şan ve şerefle dolu Jandarma Teşkilatımızın saflarına katmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Jandarma astsubayları; jandarma ve sahil güvenlik akademisinde, terörle mücadeleden kaçakçılık ve organize suçlara, kadına yönelik şiddetten uyuşturucu ile mücadeleye kadar üstlenecekleri zorlu görevlere, modern eğitim yaklaşımları ile hazırlanmaktadırlar. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı olan Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunda yetişen bu genç astsubaylar da tevazu, fedakarlık ve kahramanlık örneği kanun ordusu jandarma teşkilatının saflarında yerlerini alarak, milletimize hizmet etmek için, büyük bir heyecanla karşınızda durmaktadırlar" diye konuştu.

'VATANDAŞIN GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLEYİN'

Mezun olan astsubaylara seslenen Delen, "Kutsal vatanın her köşesinde büyük bir aşkla görev yaparken şunu asla unutmayınız; her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla sulanmış kutsal bir emanet olan vatanımızı yüceltmek en büyük vazifenizdir. Geçmişte ecdadımızın yaptığı gibi sizler de bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin, vatanımız bölünmesin diye hiçbir tehdit ve güçlük karşısında yılmadan, yorulmadan çalışacak, icabında bu uğurda seve seve canlarınızı feda edeceksiniz. Milletinize ve onun değerlerine olan bağlılığınız en büyük şerefinizdir. Asli göreviniz olan emniyet ve asayiş hizmetlerinde daima halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflemeli, tüm eylem ve işlemlerinizde hukuk, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkelerinden bir an dahi ayrılmamalısınız" ifadelerini kullandı.

Albay Osman Delen'in konuşmalarının ardından astsubayların mezuniyet belgeleri verildi. Daha sonra gerçekleşen geçiş töreninin ardından yeni astsubaylar aileleriyle buluştu. Duygusal anların yaşandığı buluşmanın ardından tören sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 1228 Astsubay Mezuniyet Heyecanı - Son Dakika

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