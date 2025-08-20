Bursa'da 1500 Araçlık Yer Altı Otoparkı Tamamlandı - Son Dakika
Bursa'da 1500 Araçlık Yer Altı Otoparkı Tamamlandı

20.08.2025 13:42
Çevre Bakanı Kurum, Bursa'nın Osmangazi Meydanı'na inşa edilen 1500 araçlık yer altı otoparkını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'da inşası tamamlanan 4 katlı yer altı otoparkına ilişkin, "Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz. İşte Bursa'mıza değer katacak 1500 araçlık Osmangazi Meydan Otopark Projemiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) desteğiyle Bursa'nın Osmangazi Meydanı'nda Sokak Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında, sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla 1500 aracın aynı anda park edebileceği yerin 24 metre altına 4 katlı otopark inşa edildiği belirtildi.

"Otoparklar büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından"

Bakan Kurum da NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, inşası tamamlanan projeye ilişkin açıklamada bulundu ve görüntülere yer verdi.

Kurum, paylaşımında, "Otoparklar büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından. Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz. İşte Bursa'mıza değer katacak 1500 araçlık Osmangazi Meydan Otopark Projemiz." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde görüşlerine yer verilen Bursa İlbank Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, projenin Bursa'ya değer katan vizyon projelerden biri olduğunu vurguladı.

Projenin sadece kent meydanı ve otopark olarak düşünülmediğini aktaran Kayatürk, şunları kaydetti:

"Bunun dışında sosyal dokular, kültürel alanlar, öğrencilerimizin gelip kalabileceği, kitap okuyabileceği kıraathane ve kütüphane olarak dizayn edildi. Genelde otoparklar katlı otopark olarak dizayn edilir. Projemizin en önemli özelliği 24 metre yerin altına inşa edildi. Yaklaşık 1500 aracın bir anda park edebileceği otopark, 4 kat şeklinde teşekkül edildi. Yaklaşık 647 adet fore kazıklarla zemini sağlamlaştırıldı, doğal afetler durumunda sağlam ve ayakta kalacaktır."

Kaynak: AA

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
