"18. Uluslararası Bursa Osmangazi Tarihi Kent Koşusu" Heyecanı Sona Erdi

(BURSA) - Bursa'nın tarihini sporun enerjisiyle buluşturan "18. Uluslararası Bursa Osmangazi Tarihi Kent Koşusu" yoğun katılıma ve renkli görüntülere sahne oldu. Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, " Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi" programları çerçevesinde kentin fethinin 700'üncü yılında özel bir anlam kazandı.

Osmangazi Belediyesi, tarih ile sporun iç içe geçtiği unutulmaz bir güne ev sahipliği yaptı. Bursa'nın tarihi dokusu içinde gerçekleşen koşuda katılımcılar, geçmişin izlerini taşıyan sokaklarda yarışmanın heyecanını yaşadı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, start öncesinde Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile birlikte alana geldi. Aydın, şunları söyledi:

"700 yıldır buradayız dedik, inşallah nice 700 yıllar daha burada olmaya devam edeceğiz. Bugün yaklaşık bin 450 sporcumuz ve atletimiz koşuya katılıyor. Bunların 800'ü erkek, 600'ü kadın sporculardan oluşuyor. En genç katılımcımız 2023 doğumlu, en yaşlı sporcumuz 80 yaşında. Sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek, aynı zamanda tarihi Osman Gazi'mizi ve Bursa'mızın eşsiz tarihi mekanlarını tanıtmak ve daha fazla insanın bu değerleri yerinde görmesini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Gemlik Belediye Başkanımıza da bizlere eşlik ettiği için teşekkür ediyorum. Birlikte koşacağız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Aydın'ın Saltanat Kapı'da verdiği startla başlayan yarışta sporcular, kentin tarihi merkezinden geçen 4 bin 136 metre uzunluğundaki parkur boyunca Bursa'nın simgesel noktaları arasında koştu. Tarihi çarşılar, dar sokaklar ve kentin kültürel mirasını yansıtan güzergah üzerinden devam eden yarış, Pınarbaşı Meydanı'nda tamamlandı.

Aydın parkuru tamamladı

Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği koşuda Aydın sporcularla birlikte parkura çıktı. Şükrü Deviren ile koşan Aydın, bitiş noktasında vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Gösterdiği performansla sporun ve sağlıklı yaşamın önemine dikkati çeken Aydın, şunları söyledi:

"Koşumuzu tamamladık. Biz de veteranlar olarak parkurdaydık. Gemlik Belediye Başkanımızla birlikte yaklaşık 40 dakika civarında tüm parkuru koşarak, Tarihi Kent Koşusu'nun 18'incisini başarıyla tamamladık. Aynı zamanda Bursa'nın fethinin 700. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz organizasyonların bir yenisini daha bugün tamamlamış olduk. Katılım sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Günümüzde sağlıksız beslenme ve obezitenin arttığı bir dönemde, spora ve sağlıklı yaşama olan bu ilgi bizler için son derece değerli ve anlamlı. Açıkçası parkurun ortasında zorlanırım diye düşünmüştüm ama güzel bir tempoyla bitirdik. 50 yaş üstünde ben, 60 yaş üstünde Şükrü Başkanımız dereceye girmiş sayılırız."

"30 bin taraftarımızla birlikte Eskişehir'de olacağız"

Bursaspor'un bugün Ankara Demirspor ile oynayacağı karşılaşmaya da değinen Aydın, "Buradan doğrudan Bursaspor maçına Eskişehir'e gidiyoruz. İnşallah rakiplerimizin puan kaybetmesiyle bugün şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Yaklaşık 30 bin taraftarımızla birlikte Eskişehir'de olacağız. Eskişehir bizim hem kardeş şehrimiz hem de rekabet içinde olduğumuz bir şehir. Sağ olsunlar bugün bizlere ev sahipliği yapıyorlar. Güzel bir atmosferde, şampiyonluk havasıyla sahadan galibiyetle ayrılmak ve akşam bu başarıyı hep birlikte kutlamak istiyoruz. Temennimiz bu yönde" dedi.

Zirvenin sahipleri belli oldu

Yarışın ardından dereceye giren sporcular performanslarıyla takdir topladı. Kadınlar kategorisinde Ülfet Mutlu Gökova, 16: 53'lük derecesiyle zirveye adını yazdırırken; Rahime Çotuk 17: 00 ile ikinci, Asya Gökova 17: 10'luk derecesiyle üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise Berk Öztürk 13: 16'lık derecesiyle finiş çizgisini ilk geçen isim olurken, Muhammed Bilal Osman 13: 18 ile ikincilik, Sefa Özdemir 13: 20'lik derecesiyle üçüncülük kürsüsüne çıktı. Aynı zamanda engelli sporcu Hakan Kurtul, Tarihi Kent Koşusu'nu başarıyla tamamlayarak özel kupayı kazandı.

Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Aydın'ın yanı sıra Deviren ile Osmangazi Belediyesi başkan yardımcılarının elinden aldı.