19 Mayıs Bursa'da Coşkuyla Kutlanacak

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, hazırladığı renkli etkinliklerle kutlayacak. Hüdavendigar Kent Parkı'nda atölyelerden spor müsabakalarına, oyun aktivitelerinden simülasyon etkinliklerine kadar iki gün sürecek kutlamaların bitiminde şarkıcı Oğuzhan Koç sahne alacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa'da birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan programlar, Hüdavendigar Kent Parkı'nda vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak. İki gün sürecek bayram coşkusu, 18 Mayıs Pazartesi akşamı saat 18.00'de Hüdavendigar Kent Parkı'na kurulacak "genç sahne" etkinlikleri ile başlayacak.

19 MAYIS COŞKUSU OĞUZHAN KOÇ İLE ZİRVE YAPACAK

19 Mayıs Salı günü ise kutlama alanında kurulacak etkinlik alanlarında retro oyun aktiviteleri, atölyeler, genç sahne etkinlikleri ve spor turnuvaları her yaştan Bursalıyı ağırlayacak. Saatler 21.00'da ise sanatçı Oğuzhan Koç'un sahne almasıyla 19 Mayıs coşkusu zirve yapacak.