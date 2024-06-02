Bursa\'da 2 Arkadaşın Oltasına 24 Kiloluk Yayın Balığı Takıldı

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BURSA'da baraj gölüne giden 2 arkadaşın oltasına, 24 kiloluk yayın balığı takıldı. İkisinin yaşadığı panik ve mutluluk, cep telefonu kamerasına takıldı.

İnegöl ilçesi Boğazköy Baraj Gölü'ne balık tutmaya giden İsmail Polat ile Ahmet Kaan Bahadır, oltalarına takılan balığın ağırlığı karşısında önce panik oldu. Balığı kaçırmamak için uğraş veren 2 arkadaş, ardından kıyıya çıkardıkları balığın büyüklüğü karşısında mutluluk yaşadı. Balık tutkunu 2 arkadaşın o anları cep telefonu kamerasına yansırken, tuttukları yayın balığının 24 kilo ağırlığında, 165 santimetre uzunluğunda olduğu öğrenildi.