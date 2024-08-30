Bursa\'da 2 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan 2 aylık erkek bebek yaşamını yitirdi.

Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan anne F.Y, bebeği Usame'yi emzirip uyuttu.

Bir süre sonra anne, bebeğinin nefes almakta güçlük çektiğini fark etti.

Ailesi tarafından çevredeki bir hastaneye götürülen bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.