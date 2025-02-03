Bursa'da 20 Din Görevlisi Mezuniyet Sertifikası Aldı

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Bursa'da 20 din görevlisi Tashih-i Huruf Kursu mezuniyetinde belgelerini aldı

BURSA - Bursa'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din görevlilerinin tecrübelerini ve liyakatlerini arttırmak maksadıyla gerçekleştirdiği Tashih-i Huruf Kursu, 3 ayın sonunda mezunlarını verdi. Osmangazi Müftülüğü'ne başvuran 20 din görevlisi mezunlarını aldı.

Bursa'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önemli eğitim projelerinden biri olan Tashih-i Huruf Kursu, 3 aylık bir sürecin ardından sona erdi. Osmangazi ilçesinde eğitimi başarıyla bitiren 20 görevli, Muradiye Cami'sinde belgelerini düzenlenen törenle aldı.

Verilen eğitimin manevi boyutuna dikkat çeken Bursa Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, "Osmangazi Müftülüğü bünyesinde ilimizde imamlık, müezzinlik yapan arkadaşlarımızın camilerde kelamların en güzeli olan Allah'ın kelamının aslına, usulüne uygun olarak okunması ve mesajdan istifade etmek isteyen Müslümanlara vermek üzere bir kurs düzenlendi. Bu kursa arkadaşlarımız çok yoğun bir çalışma gösterdiler. Din görevlisi arkadaşlarımızın da bugün bu kursta mezuniyetlerini sonlandırmaları sonucunda belgelerini takdim edeceğiz. Biz hayırlı olmasını istiyoruz" dedi.

Tashih-i Huruf Kursları ile daha tecrübeli ve liyakatli din görevlileri kazanıldığını söyleyen Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, "Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatı olarak görevli arkadaşlarımızın daha güzel hizmet edebilmelerine yönelik programları var. Onlardan biri de Tashih-i Huruf kurslarımız. Camilerimizde görev yapan imam ve müezzinlerimize dirayetli hocalarımız tarafından tecrübelerini arttırabilmeleri ve liyakatlerini arttırabilme düşüncesiyle bu programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Buradaki arkadaşlarımız Muradiye Cami İmamı Lütfi Taşçı'dan uzun bir süredir almış oldukları dersin sonunda belgelerini alacaklar. İnşallah bulundukları yerde halkımıza daha güzel hizmet edecekler" şeklinde konuştu.

20 din görevlisi belgelerini aldı

Tashih-i Huruf hocası ve Muradiye Camii İmamı Muhammet Lütfi Taşcı yaptığı açıklamada, "Bursa'da 2024 yılında Osmangazi İlçe Müftülüğü Tashih-i Huruf Kursuna 20 din görevlimiz müracaat etti. 20 din görevlimizi de mezun ettik. Bu kurslar sınavla alınır, sınavla mezun verir. Bugün Tashih-i Huruf Kursu'ndan mezun olan din görevlilerimizin mezuniyetini gerçekleştiriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Osmangazi Müftülüğü'ne bu muazzam eğitimden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.