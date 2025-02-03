Bursa'da 20 Din Görevlisi Mezuniyet Sertifikası Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da 20 Din Görevlisi Mezuniyet Sertifikası Aldı

Bursa'da 20 din görevlisi Tashih-i Huruf Kursu'nu tamamlayarak belgelerini aldı.

03.02.2025 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 20 din görevlisi Tashih-i Huruf Kursu mezuniyetinde belgelerini aldı

BURSA - Bursa'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din görevlilerinin tecrübelerini ve liyakatlerini arttırmak maksadıyla gerçekleştirdiği Tashih-i Huruf Kursu, 3 ayın sonunda mezunlarını verdi. Osmangazi Müftülüğü'ne başvuran 20 din görevlisi mezunlarını aldı.

Bursa'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önemli eğitim projelerinden biri olan Tashih-i Huruf Kursu, 3 aylık bir sürecin ardından sona erdi. Osmangazi ilçesinde eğitimi başarıyla bitiren 20 görevli, Muradiye Cami'sinde belgelerini düzenlenen törenle aldı.

Verilen eğitimin manevi boyutuna dikkat çeken Bursa Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, "Osmangazi Müftülüğü bünyesinde ilimizde imamlık, müezzinlik yapan arkadaşlarımızın camilerde kelamların en güzeli olan Allah'ın kelamının aslına, usulüne uygun olarak okunması ve mesajdan istifade etmek isteyen Müslümanlara vermek üzere bir kurs düzenlendi. Bu kursa arkadaşlarımız çok yoğun bir çalışma gösterdiler. Din görevlisi arkadaşlarımızın da bugün bu kursta mezuniyetlerini sonlandırmaları sonucunda belgelerini takdim edeceğiz. Biz hayırlı olmasını istiyoruz" dedi.

Tashih-i Huruf Kursları ile daha tecrübeli ve liyakatli din görevlileri kazanıldığını söyleyen Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, "Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatı olarak görevli arkadaşlarımızın daha güzel hizmet edebilmelerine yönelik programları var. Onlardan biri de Tashih-i Huruf kurslarımız. Camilerimizde görev yapan imam ve müezzinlerimize dirayetli hocalarımız tarafından tecrübelerini arttırabilmeleri ve liyakatlerini arttırabilme düşüncesiyle bu programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Buradaki arkadaşlarımız Muradiye Cami İmamı Lütfi Taşçı'dan uzun bir süredir almış oldukları dersin sonunda belgelerini alacaklar. İnşallah bulundukları yerde halkımıza daha güzel hizmet edecekler" şeklinde konuştu.

20 din görevlisi belgelerini aldı

Tashih-i Huruf hocası ve Muradiye Camii İmamı Muhammet Lütfi Taşcı yaptığı açıklamada, "Bursa'da 2024 yılında Osmangazi İlçe Müftülüğü Tashih-i Huruf Kursuna 20 din görevlimiz müracaat etti. 20 din görevlimizi de mezun ettik. Bu kurslar sınavla alınır, sınavla mezun verir. Bugün Tashih-i Huruf Kursu'ndan mezun olan din görevlilerimizin mezuniyetini gerçekleştiriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Osmangazi Müftülüğü'ne bu muazzam eğitimden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Muradiye Cami, Eğitim, Sağlık, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 20 Din Görevlisi Mezuniyet Sertifikası Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:00 Şimdiye kadar 1 maç kaçırmıştı: Galatasaray’ın yıldızı cezalı duruma düştü Şimdiye kadar 1 maç kaçırmıştı: Galatasaray'ın yıldızı cezalı duruma düştü
20:09 Şarkıcı Merve Özbey’in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı
20:07 Trump’tan ’ticaret savaşlarında’ geri vites Sınıra 10 bin asker gidiyor Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites! Sınıra 10 bin asker gidiyor
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız
17:48 Türkiye’nin gözü Ege’de Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
08:54 O Ses Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu Murat Ceylan Survivor’da açıkladı O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı
08:54 İntihar eden İlker Gönen’in avukatından olay iddia Başsavcılık soruşturma başlattı İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı
08:52 Gece girdiği AVM’deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı Gece girdiği AVM'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı
08:36 Emily in Paris’in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu
08:32 Tam 8 gol Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 22:10:55. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da 20 Din Görevlisi Mezuniyet Sertifikası Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.