Bursa'da 20 Günlük Kuzu, Sahibinin Peşinden Ayrılmıyor - Son Dakika
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Bursa'da 20 Günlük Kuzu, Sahibinin Peşinden Ayrılmıyor

Bursa\'da 20 Günlük Kuzu, Sahibinin Peşinden Ayrılmıyor

Bursa'da hayvancılıkla uğraşan Şerif Mert'in sahiplendiği 20 günlük kuzu, sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmıyor. Kuzunun annesi ikiz doğum yaptıktan sonra birini kabul etmeyince Mert, biberonla beslemeye başladığı kuzuya 'Osman' ismini verdi. Kuzu, sahibiyle arkadaş gibi vakit geçiriyor ve hatta markete bile beraber gidiyor.

30.04.2024 11:09
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Bursa'da 20 günlük kuzu, sahibi Şerif Mert'in peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

Kestel ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 58 yaşındaki Şerif Mert'in 25 koyunu doğum yaptı. İkiz kuzu doğuran koyunlardan biri, yavrularından birini sahiplenmedi.

Kuzunun ölmesinden korkan Mert, biberonla beslemeye başladığı yavruya "Osman" ismini verdi.

Biberonla beslenmeye alışan kuzu, sahibinin peşinden ayrılmamaya başladı.

Şerif Mert, AA muhabirine, "Osman" ile aralarında farklı bir bağ oluştuğunu söyledi.

Bazı günler onu eve götürdüğünü, şehir merkezine ve markete beraber gittiklerini belirten Mert, "Osman"ın artık evladı gibi olduğunu ifade etti.

"Osman" ile arkadaş gibi vakit geçirdiklerini dile getiren Mert, şunları söyledi:

"15 koyunla başladık. İki senedir hayvancılık yapıyoruz. Şimdi hayvanlarımız 50'nin üzerine çıktı. Yeni doğan kuzularımız var. Yavrulama dönemi henüz bitmedi. Yaklaşık 35 kuzumuz var, bunlardan biri de 'Osman' dediğimiz kuzumuz. Annesi ikiz doğum yaptı, birini kabul etmedi. Biz de buna anne baba olduk. Aileden biri oldu. Biz besleyip büyütüyoruz. Annesinden süt sağıp biberonla besliyoruz. O da bizi bırakmadı. Birlikte arkadaş gibi vakit geçiriyoruz. Henüz 20 günlük. Önümüzdeki haftalarda merada ot yemeye başlayacak ama bizden de ayrılmıyor. Arabaya biniyor. Bazen koşup odamıza kadar giriyor."

Kuzunun artık yanından ayrılmadığını belirten Mert, "Geçtiğimiz günlerde birlikte alışverişe gittik. Arabanın kapısını kapatmadan peşimden atlamış, beraber markete girmiş. Haberim yoktu. Markete girdiğimde insanlar, 'Ne kadar güzelmiş bu.' deyince arkama dönüp baktığımda 'Osman'ı gördüm. Oradan bir kişi videolarımızı çekip sosyal medyada paylaşmış. 'Osman' bir anda gündem oldu, meşhur oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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