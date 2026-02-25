Bursa'da 20 Milyon TL'lik Gasp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da 20 Milyon TL'lik Gasp

25.02.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'dan Bursa'ya nakledilen 20 milyon TL, planlı bir şekilde gaspedildi. 7 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'dan araçla 20 milyon 322 bin TL'yi taşıyan O.D. ve O.S.'nin yolu, Bursa'da kesilerek para kolileri gasbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Diğer yandan parayı taşıyan O.D. ve O.S.'nin de şüpheliler ile birlikte hareket ettiği, olayın planlı gerçekleştiği ortaya çıktı.

Olay, 17 Şubat'ta saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Hasanağa Caddesi'nde meydana geldi. Ö.U.'ya ait 20 milyon 322 bin TL'nin, İstanbul'dan Bursa'daki B.S. isimli işletmeciye getirilmesi için yola çıkan O.D. ve O.S.'nin kullandığı aracın önü, bir otomobille kesildi. Araçta koliler içinde muhafaza edilen para, şüpheliler tarafından gasbedildi. Olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelilerin Bursa'ya gelişleri ve kentte bulundukları süreye ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi, saha araştırması yapıldı.

NAKİT PARA VE ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar sonucunda parayı taşıyan O.D. ve O.S.'nin, gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen S.K., M.K., E.S., A.K., E.T., A.Ç. ve F.D. ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla saklandıkları adreslerde yakalanan 7 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 5 milyon 173 bin 900 TL nakit para, 8 milyon 311 bin 982 TL değerinde ziynet eşyası ile suça konu olduğu belirtilen 1 tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki ilk ifadelerinde; ele geçirilen para ve ziynet eşyalarını bahis yolu ile kazandıklarını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 20 Milyon TL'lik Gasp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu

16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 17:35:45. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 20 Milyon TL'lik Gasp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.