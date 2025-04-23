Bursa'da 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Koltuğu Öğrencilere Devredildi

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 7. sınıf öğrencileri Duru Tuna ve İlke Ormancı'ya devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, geleceğin ülke ve kent yöneticileri başkanlık koltuklarını devraldı. Başkan Bozbey de koltuğunu Dilek Özer Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Duru Tuna ve İlke Ormancı'ya emanet etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen devir teslim töreninde, geleceğin başkanlarına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, okul müdürü Tayfun Şahin, sınıf öğretmenleri ve aileleri eşlik etti.

Bozbey'den görevi teslim alan Duru Tuna, ilk yapmak istediği hizmetin daha çok kütüphane açmak olduğunu söyledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala'yı telefonla arayan Duru, Bursa'nın her semtinde kütüphane açılmasını istediğini dile getirdi. Daha sonra BURFAŞ Genel Müdürü Erhan Pınar'ı telefonla arayan Duru, BURFAŞ Kafe'lerin de kentin her bölgesinde çoğaltılması talimatını verdi.

Duru'nun ardından başkanlık koltuğuna oturan İlke Ormancı ise verimli Bursa Ovası'nın tarıma açılmasını istediğini belirtti. Üniversite öğrencilerine daha fazla yurt imkanı sağlanmasını da isteyen İlke, Bursa Yuvam'ın da sayılarının artırılması gerektiğini dile getirdi. Tarım Peyzaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız'ı telefonla arayan İlke, fidan dikme etkinliklerinin artırılmasını talep etti.

Bozbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu hatırlatarak, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsüdür. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' demiş, milletine güvenmiştir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün. Atatürk, 'Milletin bizi yönlendirmesi lazım. Milletin dediği bizim için önemlidir, geçerlidir' demek istemiş. Yarının gençleri olan sizlere de emanet etmiş" diye konuştu.

Program sonunda Duru ve İlke, Bozbey'e çiçek takdim ederken, Bozbey ise öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.