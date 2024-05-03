Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa\'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Fikret D. idaresindeki kamyon önce bir otomobile, ardından da bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipte sıkışan Ali Uğur ve annesi Fadik Uğur, itfaiye ekiplerince kurtarıldı ancak hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

03.05.2024 22:47
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 2 kişi öldü.

Doğancı mevkisinde, Fikret D. (62) idaresindeki 16 ARK 291 plakalı kamyon önce Rıdvan Y. (50) idaresindeki 16 N 8448 plakalı otomobile, ardından da Ali Uğur'un (50) kullandığı 16 AU 606 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ali Uğur ve yanındaki annesi Fadik Uğur (78) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan cip sürücüsü Ali Uğur ile annesi Fadik Uğur kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Gözaltına alınan Fikret D'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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