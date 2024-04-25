Bursa'da 3 Bin 800 Litre Sahte Zeytinyağı Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da 3 Bin 800 Litre Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Bursa\'da 3 Bin 800 Litre Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, A.A. ve M.A. isimli şüphelilerin Aydın'dan getirdiği bandrolsüz, kaçak karışım zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda 3 bin 800 litre sahte zeytinyağına el konuldu ve şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

25.04.2024 18:38
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 800 litre sahte, kaçak karışım zeytinyağı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A. (30) ile M.A'nın (18) Aydın'dan Bursa'ya bandrolsüz, kaçak karışım zeytinyağı getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüphelinin Bursa'ya geldiği araç, Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde jandarma ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada, plastik şişelere doldurulup paketlenmiş bandrolsüz, kaçak karışım 3 bin 800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Zeytinyağlarına ekipler tarafından el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise "insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 3 Bin 800 Litre Sahte Zeytinyağı Operasyonu - Son Dakika

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