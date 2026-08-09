Bursa’da rahvan atları şampiyonluk için koştu

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30'uncu Akçalar Rahvan At Yarışları'nda, Türkiye'nin 9 kentinden 135 sporcu ve rahvan atı şampiyonluk için mücadele etti. Geleneksel atlı sporların yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışlar, Akçalar Rahvan Atlı Spor Tesisi'nde gerçekleştirildi. Akçalar 30'uncu Rahvan At Yarışları'nda bu yıl Türkiye'nin 9 şehrinden gelen 135 sporcu ve rahvan atı, şampiyonluk için mücadele etti.

Geleneksel atlı sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen organizasyona Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen Başkan Vekili İsmail Şenol katıldı. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın da takip ettiği yarışları, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte çok sayıda vatandaş izledi.

Yarışların 'Baş' kategorisinde Recep Şimşir, 'Başaltı' kategorisinde Metin Kavak, 'Büyük Orta' kategorisinde Mustafa Şenol, 'Küçük Orta' kategorisinde Muharrem Alan, 'Deste' kategorisinde Osman Sertaslan, 'Dörtlü Tay' kategorisinde Cengiz Irak, 'Üçlü Tay' kategorisinde Mükerrem Duransoy, 'Taze Beşli Tay' kategorisinde Ömer Atasoy ve 'İkili Tay' kategorisinde Süleyman Tezgel birincilik elde etti.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından ödül ve hediyeleri takdim edildi.