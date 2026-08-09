Bursa’da rahvan atları şampiyonluk için koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa’da rahvan atları şampiyonluk için koştu

Bursa’da rahvan atları şampiyonluk için koştu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 30. Akçalar Rahvan At Yarışları'nda, 9 ilden 135 sporcu ve rahvan atı şampiyonluk için mücadele etti; dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30'uncu Akçalar Rahvan At Yarışları'nda, Türkiye'nin 9 kentinden 135 sporcu ve rahvan atı şampiyonluk için mücadele etti. Geleneksel atlı sporların yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışlar, Akçalar Rahvan Atlı Spor Tesisi'nde gerçekleştirildi. Akçalar 30'uncu Rahvan At Yarışları'nda bu yıl Türkiye'nin 9 şehrinden gelen 135 sporcu ve rahvan atı, şampiyonluk için mücadele etti.

Geleneksel atlı sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen organizasyona Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen Başkan Vekili İsmail Şenol katıldı. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın da takip ettiği yarışları, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte çok sayıda vatandaş izledi.

Yarışların 'Baş' kategorisinde Recep Şimşir, 'Başaltı' kategorisinde Metin Kavak, 'Büyük Orta' kategorisinde Mustafa Şenol, 'Küçük Orta' kategorisinde Muharrem Alan, 'Deste' kategorisinde Osman Sertaslan, 'Dörtlü Tay' kategorisinde Cengiz Irak, 'Üçlü Tay' kategorisinde Mükerrem Duransoy, 'Taze Beşli Tay' kategorisinde Ömer Atasoy ve 'İkili Tay' kategorisinde Süleyman Tezgel birincilik elde etti.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından ödül ve hediyeleri takdim edildi.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Akçalar, Kültür, Güncel, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa’da rahvan atları şampiyonluk için koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 06:37:19. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa’da rahvan atları şampiyonluk için koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.