Bursa'da 38. Altın Karagöz Festivali Başladı - Son Dakika
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Bursa'da 38. Altın Karagöz Festivali Başladı

Bursa\'da 38. Altın Karagöz Festivali Başladı
08.07.2026 01:11
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Bursa'da düzenlenen festivalde 13 ülkeden halk dansı ekipleri sahne alacak. Festival 7-12 Temmuz'da.

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 38'inci Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, kortej yürüyüşünün ardından açılış programıyla başladı. Festivalde 13 ülkeden halk dansları toplulukları ile Türkiye'nin farklı kentlerinden ekipler sahne alacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 38'inci Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında Atatürk Heykeli önünden kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden gelen halk dansları topluluklarının katıldığı yürüyüşün ardından Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen programla festivalin açılışı yapıldı.

'KENTİMİZİN GÖNÜLLÜ ELÇİLERİ OLACAKLAR'

Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın farklı kültürlere ev sahipliği yapan kadim bir kent olduğunu belirterek, "Bursa, pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapmış; kültürlerin buluştuğu, hoşgörünün, kardeşliğin ve barışın şehri olmuş kadim bir kenttir. Bugün de bu köklü mirasını yaşatarak, farklı coğrafyalardan gelen misafirlerimizi aynı sıcaklık ve samimiyetle ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 13 ülkeden gelen yabancı halk dansları ekipleriyle birlikte, ülkemizin dört bir yanından aramıza katılan 23 yerli halk dansları topluluğu Bursa sokaklarını dostluk, kardeşlik ve barışın coşkusuyla renklendirecek. Bu tablo, Bursa'nın özünde taşıdığı birlik, beraberlik ve misafirperverlik ruhunun en güzel yansımalarından biridir. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimiz, burada kurdukları dostlukların yanı sıra Bursa'nın tarihini, doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve eşsiz misafirperverliğini de kendi ülkelerinde anlatacak; kentimizin gönüllü kültür elçileri olacaklardır. İşte bu yönüyle festivalimiz, kültürün birleştirici gücünü turizm ve şehir tanıtımıyla buluşturan, Bursa'nın uluslararası alandaki tanınırlığına önemli katkı sağlayan çok değerli bir görevi de yerine getirmektedir" diye konuştu.

'ULUSLARARASI BULUŞMA NOKTASINA DÖNÜŞTÜ'

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Zekeriya Birkan ise yarışmanın yıllar içerisinde kültürlerin buluştuğu uluslararası bir organizasyona dönüştüğünü belirterek, "1987 yılından bu yana Bursa'nın kültür, sanat ve turizm yaşamına değer katmak amacıyla çalışan Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı olarak; kurumsal birikimimizle kentimizin kültürel mirasını korumaya, geliştirmeye ve uluslararası alanda tanıtmaya devam ediyoruz. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması da bu vizyonun en güçlü ve en köklü yansımalarından biridir. Yıllar içinde yalnızca bir yarışma olmanın ötesine geçmiş; kültürlerin birbirini tanıdığı, dostlukların kurulduğu, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü uluslararası bir buluşma noktası haline gelmiştir. Bugün de dünyanın farklı coğrafyalarından gelen konuklarımızla aynı sahneyi, aynı heyecanı ve ortak kültürün birleştirici gücünü paylaşmanın mutluluğunu ve gururunu Bursalılar olarak hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

7-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında 13 ülkeden halk dansları toplulukları ile Türkiye'nin farklı kentlerinden ekipler, Bursa'nın çeşitli noktalarında gösterilerini sunacak.

Kaynak: DHA

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