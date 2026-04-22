Bursa’da 4 firari hükümlü yakalandı

Bursa'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Osmangazi ve Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmaların ardından çeşitli suçlardan hakkında 22 yıl 10 ay 26 gün hapis cezası bulunan M.M, "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.H, "uyuşturucu madde kullanmak, satın almak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan K.Ç. ve "hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. ekiplerce yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.