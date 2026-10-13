Bursa\'da 4 ilçedeki eğlence mekanlarında 200 polisle denetimde 700 kişi sorgulandı

BURSA'da 4 ilçede 200 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş uygulamasında 700 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, 20 eğlence mekanı denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Narkotik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerine bağlı 200 personelin katılımıyla Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Gürsu ilçelerindeki eğlence mekanları denetlendi. 20 işletmedeki denetlemelerde, 700 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı.