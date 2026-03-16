Bursa'da 4 Yaşındaki Çocuk Çöp Kamyonunun Altında Kaldı
Bursa'da 4 Yaşındaki Çocuk Çöp Kamyonunun Altında Kaldı

16.03.2026 11:32
Bursa'da çöp kamyonunun altında kalan 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu'nun son görüntüleri ortaya çıktı.

BURSA'da çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybeden Serhat Aydoğdu'nun (4), kazadan dakikalar önce ailesi tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntüleri ortaya çıktı. Aydoğdu'nun, sahilde güvercinleri beslerken, çöp kamyonunun altında kaldığı öğrenildi.

Kaza, 13 Mart'ta saat 15.00 sıralarında Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi sahilinde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait T.B.nin kullandığı 16 BJT 558 plakalı çöp kamyonu, sahildeki çöp bidonlarının bulunduğu yerde durdu. Görevlilerin çöpleri topladığı sırada yakınlarda ailesiyle birlikte gezen Serhat Aydoğdu, çöp kamyonunun arka tarafında güvercinleri beslemeye başladı. Küçük çocuğu fark etmeyen T.B., görevlilerin çöpleri almasının ardından aracı hareket ettirdi. Bu sırada Aydoğdu tekerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serhat Aydoğdu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Aydoğdu'nun kazadan dakikalar önce cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Serhat'ın sahil bandında güvercinleri beslediği ve kuşların arasında dolaştığı anlar yer aldı. Bir diğer görüntüde ise Serhat Aydoğdu'nun evde kardeşiyle oyun oynadığı ve annesiyle konuştuğu görüldü.

Kaynak: DHA

