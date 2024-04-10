Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanda 5'inci kattan düşerek ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Çırpan Mahallesi 1. Altıparmak Sokağı'ndaki binanın 5'inci katında bulunan evin penceresinden dışarıyı seyreden yabancı uyruklu kız çocuğu N.Y. (7), dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, Tokat Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
Antalya'da Ramazan Bayramı'nın 1. gününde hava sıcaklığının 24 derece olduğu turizm merkezinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın ederek denizin keyfini çıkardı. Sahilde piknik yapanlar, seyir terasından manzara fotoğrafı çekenler, güneşlenenler ve kitap okuyanlar görüntülendi. Bayram dolayısıyla yaşanan yoğunluk, yaz aylarını aratmadı.
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