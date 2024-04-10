Bursa'da apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa\'da apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanda 5'inci kattan düşerek ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çırpan Mahallesi'ndeki binanın 5'inci katında bulunan yabancı uyruklu kız çocuğu N.Y. (7), dengesini kaybederek düştü. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

10.04.2024 13:45  Güncelleme: 13:46
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanda 5'inci kattan düşerek ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Çırpan Mahallesi 1. Altıparmak Sokağı'ndaki binanın 5'inci katında bulunan evin penceresinden dışarıyı seyreden yabancı uyruklu kız çocuğu N.Y. (7), dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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