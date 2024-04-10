Bursa\'da apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı

Tokat'ta Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, Tokat Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.