Bursa'da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Edebi Mirası Konuşuldu

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Huzur'a Huzursuz Bir Bakış" başlıklı dinleti ve söyleşisinde, Türk edebiyatının ölümsüz ismi Ahmet Hamdi Tanpınar bugünün toplumsal ve bireysel meseleleri ışığında ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Huzur'a Huzursuz Bir Bakış" adlı dinleti ve söyleşi, Şehir Kütüphanesi Üftade Gösteri ve Konferans Salonu'nda edebiyatseverlerle buluştu. Tanpınar'ın edebi mirasına çağdaş bir perspektiften yaklaşmayı amaçlayan program, Buhürizade Mustafa Itri Efendi ve Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin eserlerinden seçilen parçaların seslendirildiği dinletiyle başladı.

Dinletinin ardından yazar Sırma Köksal ve yazar Emre Ayvaz, Tanpınar'ın başyapıtlarından "Huzur" adlı romanı ekseninde bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide, Tanpınar'ın metinlerinin aradan geçen zamana rağmen nasıl hala canlılığını koruduğu, bugünün toplumsal ve bireysel deneyimleri üzerinden değerlendirildi.

Yoğun ilgi gören etkinliğin ardından katılımcılar, sanata ve edebiyata katkılarından dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.