Bursa'da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Edebi Mirası Konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Edebi Mirası Konuşuldu

25.01.2026 09:37  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Huzur'a Huzursuz Bir Bakış' başlıklı etkinlikte, ünlü yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserleri tartışıldı ve edebi mirasına modern bir bakış sunuldu.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Huzur'a Huzursuz Bir Bakış" başlıklı dinleti ve söyleşisinde, Türk edebiyatının ölümsüz ismi Ahmet Hamdi Tanpınar bugünün toplumsal ve bireysel meseleleri ışığında ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Huzur'a Huzursuz Bir Bakış" adlı dinleti ve söyleşi, Şehir Kütüphanesi Üftade Gösteri ve Konferans Salonu'nda edebiyatseverlerle buluştu. Tanpınar'ın edebi mirasına çağdaş bir perspektiften yaklaşmayı amaçlayan program, Buhürizade Mustafa Itri Efendi ve Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin eserlerinden seçilen parçaların seslendirildiği dinletiyle başladı.

Dinletinin ardından yazar Sırma Köksal ve yazar Emre Ayvaz, Tanpınar'ın başyapıtlarından "Huzur" adlı romanı ekseninde bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide, Tanpınar'ın metinlerinin aradan geçen zamana rağmen nasıl hala canlılığını koruduğu, bugünün toplumsal ve bireysel deneyimleri üzerinden değerlendirildi.

Yoğun ilgi gören etkinliğin ardından katılımcılar, sanata ve edebiyata katkılarından dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Etkinlik, Edebiyat, Kültür, Güncel, Bursa, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Edebi Mirası Konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

13:13
Kesik baş cinayetinde yeni detaylar Ümraniye’de öldürüp Şişli’ye götürmüşler
Kesik baş cinayetinde yeni detaylar! Ümraniye'de öldürüp Şişli'ye götürmüşler
11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Torik Akını Marmara’da
Torik Akını Marmara'da
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 14:07:06. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Edebi Mirası Konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.