Bursa'da Alkol Metreği Yükseldi, Sürücü 27 Bin TL Ceza Yedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Alkol Metreği Yükseldi, Sürücü 27 Bin TL Ceza Yedi

Bursa\'da Alkol Metreği Yükseldi, Sürücü 27 Bin TL Ceza Yedi

Bursa'da İsmail U. adlı sürücü, altyapı çalışması nedeniyle meydana gelen kazada aracını toprağa sapladı. Polis gelince cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye toplamda 27 bin 896 TL ceza uygulandı.

18.01.2025 04:17  Güncelleme: 04:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BURSA'da İsmail U.(47), cipiyle altyapı çalışmasının olduğu bölgedeki toprak birikintisine çarptı. Aracı toprağa saplanan sürücü polisi görünce, kaza yerine cep telefonu kamerasıyla kaydedip, kendisini savunmaya çalıştı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, 27 bin 896 TL ceza uygulandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İsmail U., 16 BCH 696 plakalı cipiyle seyir halindeyken, altyapı çalışmasının olduğu alandaki toprak birikintisine çarptı. Aracı toprağa saplanan sürücü, olay yerine sevk edilen polisleri görünce, cep telefonu çıkarıp kaza yerini kameraya kaydetmeye başladı. Yoldaki altyapı çalışmasında bölgede uyarı levhalarının olmamasına tepki gösteren sürücü, kendisini savunmaya çalıştı.

Ekipler tarafından yapılan testte sürücünün 0.79 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 628 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araç ise çekici yardımıyla saplandığı toprak birikintisinden kurtarıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Polis, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Alkol Metreği Yükseldi, Sürücü 27 Bin TL Ceza Yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 08:07:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Alkol Metreği Yükseldi, Sürücü 27 Bin TL Ceza Yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.