Bursa\'da Alkolle Kaza: Gaz Kaçağı Tahliye Gerektirdi

02.06.2026 04:28
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı, gaz kaçağı nedeniyle çevre binalar tahliye edildi.

BURSA'da alkollü olduğu iddia edilen Recep K.'nin kullandığı cip, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise doğal gaz kutusunda hasara yol açtı. Gaz kaçağı nedeniyle çevre binalardaki vatandaşlar tahliye edildi. Gözaltına alınan sürücü Recep K., alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ve alkollü olduğu iddia edilen Recep K.'nin kullandığı 16 ABL 665 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halinde olan 16 BKN 483 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, binanın doğal gaz kutusuna çarparak hasar yol açtı. Olay yerinde durmayan Recep K. ara sokağa girerek aracını park etti.

ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Otomobilin çarpması sonucu hasar gören doğal gaz kutusunda sızıntı yaşandı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve doğal gaz dağıtım firmasının ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, çevre binalarda yaşayan vatandaşları tahliye ederken, doğal gaz ekibi de bölgeye verilen gazı kesti.

'BEN DEVLETİME SAYGILI BİR ADAMIM'

Ekipler tarafından gözaltına alınarak polis otosuna bindirilen Recep K., alkolmetreye üflemeyi reddetti. Polisin alkolmetreyi üflemediği için alacağı cezayı hatırlatması üzerine Recep K., "Önemli değil, alın. Ben devletime saygılı bir adamım" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
