Bursa'da Alkollü Sürücü Sulama Tankerine ve Metro Bariyerlerine Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Alkollü Sürücü Sulama Tankerine ve Metro Bariyerlerine Çarptı

Bursa\'da Alkollü Sürücü Sulama Tankerine ve Metro Bariyerlerine Çarptı

Bursa'da alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü, önce sulama tankerine ardından da metro hattı bariyerlerine çarptı. Kazada yara almadan kurtulan sürücüye para cezası uygulanırken, otomobil trafikten menedildi.

18.07.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da, Ersin K.'nin (38) kullandığı otomobil, önündeki sulama tankerine ardından da metro hattı bariyerlerine çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan ve "Ben alkollüyüm, arkadaşım geldi. Alkolmetreyi ona üfletin" diyen sürücünün 1,74 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Bursa- Mudanya kara yolunda meydana geldi. Acemler'den Mudanya yönüne giden Ersin K. yönetimindeki 34 BMN 973 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında çalışma yapan A.M. idaresindeki 34 CTJ 658 plakalı sulama tankerine, ardından da metro hattı bariyerlerine çarptı. Otomobil ile sulama tankerinde hasarın oluştuğu kaza sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Ersin K., kendisinden kimlik isteyen polis ekiplerine bir süre direndi. Bir arkadaşının olay yerine gelmesiyle, polis ekiplerine kimliğini veren sürücü, "Ben alkollüyüm, arkadaşım geldi. O üflesin" diyerek alkolmetreye üflemeyi de reddetti. İkna edilen sürücünün 1.74 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ersin K.'ye, 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 6 bin 439 lira para cezası uygulanırken, kazada hasar gören otomobil trafikten menedildi. Otomobil ile sulama tankeri, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bursa, Ceza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Alkollü Sürücü Sulama Tankerine ve Metro Bariyerlerine Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
10:13 Müjdeyi Bakan Kurum verdi TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
10:31 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’den Mescid-i Aksa’ya baskın İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın
10:25 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
09:56 COVID-19’a yakalanan Joe Biden’in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü COVID-19'a yakalanan Joe Biden'in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
09:39 Beşiktaş’ta neler oluyor Immobile’yi gören Aboubakar’ın içinden Ronaldo çıktı Beşiktaş'ta neler oluyor? Immobile'yi gören Aboubakar'ın içinden Ronaldo çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 12:05:26. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Alkollü Sürücü Sulama Tankerine ve Metro Bariyerlerine Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement