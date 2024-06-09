Bursa'da Alkolmetreyi Üflememek İçin Direnen Sürücü Polise Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Bursa'da Alkolmetreyi Üflememek İçin Direnen Sürücü Polise Zor Anlar Yaşattı

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, alkolmetreye üflememek için direnerek polise zor anlar yaşattı. Sürücü, 1.40 promil alkollü çıkmasına rağmen polislere tepki gösterdi. Ehliyetsiz araç kullanmaktan ve ikinci kez alkollü araç kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

09.06.2024 11:17
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BURSA'da alkolmetreyi üflememek için direnen otomobil sürücüsü Eyüp Ö. (51), polise zor anlar yaşattı. 1.40 promil alkollü çıkıp, ceza tutanağına imza atan sürücü, "İyi, hayırlı olsun" diyerek polislere tepki gösterdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde uygulama yaptı. Ekipler, şüphelendikleri 16 AVH 134 plakalı otomobili durdurup, sürücüye alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreye üflememek için direnen ve polislerle tartışan Eyüp Ö.'nün, 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Promil miktarını öğrenince, "İyi, hayırlı olsun" diyen sürücü, ceza tutanağına imza atarken de "Başbakan böyle imza atmıyor. Herkes bir şeyler satıyor, onları yakalamıyorsunuz, bizi yakalıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

'DAHA NİYE KARAKOLA GİDİYORUM'

Daha önceden el konulduğu için ehliyetsiz olan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceğini öğrenince de "Ehliyetimi aldın, ceza yazdın, daha niye karakola gidiyorum" diyerek direndi. Güçlükle ikna edilerek polis merkezine götürülen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 8 bin 75 TL cezai işlem uygulanırken, daha önce 6 ay süreyle alınan ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaynak: DHA

Bursa, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Alkolmetreyi Üflememek İçin Direnen Sürücü Polise Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Alkolmetreyi Üflememek İçin Direnen Sürücü Polise Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
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