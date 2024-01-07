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Bursa'da Altın Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama, 2 Ev Hapsi - Son Dakika
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Bursa'da Altın Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama, 2 Ev Hapsi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, altınları emanet alarak müşterilere kar payı vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kuyumcu ve diğer 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, 2 zanlıya ev hapsi kararı verildi. Kuyumcunun mal varlığına el konuldu ve 82 mağdurun başvurusu alındı.

Bursa\'da Altın Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama, 2 Ev Hapsi
07.01.2024 - 00:31,
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sattığı altınları kendisine emanet etmeleri şartıyla müşterilerine kar payı vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve İstanbul'da yakalanan kuyumcunun aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı, 2 zanlı hakkında ev hapsi kararı verildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kuyumcu Ahmet Ö. ile diğer 5 zanlı, savcılıkça sorgulandı.

Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ahmet Ö, babası Sedat Ö. ve Ahmet Ö'yü İstanbul'a kaçırdığı iddia edilen Hakan Ş. tutuklandı.

Kuyumcu Ahmet Ö'nün ortağı Aziz Furkan Ş. ve çalışanı Selçuk İ'ye ev hapsi veren hakimlik, Ahmet Ö'yü İstanbul'da saklayan Recai E'yi ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bıraktı.

Olay

Orhangazi'de kuyumculuk yapan ve yakın çevresindeki kişilere kendisine emanete bırakmaları şartıyla piyasa fiyatının altında değerlerle cumhuriyet altını satmaya başlayan Ahmet Ö'nün müşterilerinin sayısının zamanla arttığı, "Yavru" adı verilen sistemde, parasıyla gelene altın satan Ahmet Ö'nün, bunu emanetinde tuttuğunu söyleyerek daha sonra belirli periyotlarda yüzde 4 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda kar payı dağıttığı öne sürülmüştü.

Ahmet Ö'nün bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altın değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlanması üzerine altınlarını almak isteyen müşteriler, 3 Ocak'ta dükkanının kapalı olduğunu görünce telefonla da ulaşamadıkları kuyumcudan şikayetçi olmuştu. Dolandırıcılık şikayetleri üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, şüphelilerin yakalanması amacıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturulmuştu.

İstanbul'da yakalanan Ahmet Ö'nün yanı sıra ortağı Aziz Furkan Ş, çalışanı Selçuk İ, İstanbul'a götüren Hakan Ş. ve evinde sakladığı öne sürülen Recai E'nin ardından kuyumcunun babası Sedat Ö. de gözaltına alınmıştı.

Ahmet Ö, babası Sedat Ö. ve ortağı Aziz Furkan Ş'nin aralarında lüks ev ve araçlar, arsalar, tarlalar ile birçok taşınmazın bulunduğu mal varlıklarına el konulmuş, polis tarafından 82 mağdurun başvurusunun alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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Orhangazi, Bursa, Dolandırıcılık, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Altın Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama, 2 Ev Hapsi - Son Dakika
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