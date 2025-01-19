Bursa\'da Amatör Futbol Maçında Olaylar Çıktı

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BURSA'da, Zaferspor ile İnegöl Orhaniyespor arasında oynanan amatör küme karşılaşmasından sonra olaylar çıktı. Sahaya giren taraftarlar İnegöl Orhaniyesporlu futbolculara saldırırken, polis biber gazı kullanarak müdahale etti. Konuk 2 futbolcunun yaralandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Süper Amatör Ligi C Grubu 13'üncü haftasında Atıcılar Futbol Sahası'nda, Zaferspor ile İnegöl Orhaniyespor karşı karşıya geldi. Zaferspor sahasında konuk ettiği İnegöl Orhaniyespor'la golsüz berabere kalırken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte olaylar çıktı. Sahaya giren taraftarlar, konuk İnegöl Orhaniyesporlu futbolculara saldırdı. İnegöl Orhaniyespor oyuncuları Ömer Faruk Şenkan ile Ömer Demircan, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polisin biber gazı ile müdahalesiyle olaylar yatıştırırken, İnegöl Orhaniyespor yönetimi, saldırı anlarını gösteren videolarla birlikte gittikleri polis merkezinde şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: BURSA,