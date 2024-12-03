Bursa'da Ambulans Kavgasında Tutuklu Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Ambulans Kavgasında Tutuklu Sanık Tahliye Edildi

Bursa'daki ambulans kavgasında tutuklu sanık M.Y. tahliye edildi, duruşma nisan ayına ertelendi.

03.12.2024 16:47
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Bursa'da otoyolda hasta taşıyan ambulansın sürücüsü ile bir araçtaki 3 kişinin karıştığı kavgayla ilgili davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık tahliye edildi.

Bursa 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu müşteki sanık M.Y. (22), tutuksuz müşteki sanıklar babası S.Y. (53) ve ağabeyi S.Y. (23) ile taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuksuz müşteki sanık ambulans şoförü Muhammed Ali K. (26) ise celseye katılmadı.

Müşteki sanık baba S.Y. savunmasında, kendisinin kullandığı araçta oğullarıyla yolculuk ederken otoyoldaki dinlenme tesislerinden çıkarken ambulansı gördüklerini, yol verdikten sonra hareket ettiklerini söyledi.

Biraz ilerledikten sonra ambulansın ani fren yapması nedeniyle soldaki şeride geçmek zorunda kaldıklarını belirten S.Y, bu sırada şoförün el kol işaretleriyle kendilerine hakaret ettiğini, aracı sağa çekip beklemelerini istediğini öne sürdü.

Durup indikten sonra aralarında arbede yaşandığını dile getiren S.Y, "Oğlum M.Y, ambulans şoförüne ve hemşire hanıma 'Madem araçta hasta var, yolunuz açık niye ilerlemiyorsunuz' şeklinde söylemde bulundu. Daha sonra ambulans şoförü, oğlumu ittirerek küfretti. Oğlumun daha önce alçılı olan ayağına basması nedeniyle olayın etkisiyle kendisine iki defa yumruk attı." ifadesini kullandı.

Olayın ardından araçlarına binip uzaklaştıklarını anlatan S.Y, beraatini istedi.

Tutuklu müşteki sanık M.Y. de olay sırasında ambulans şoförüne hakaret içerikli söylemde bulunmadığını, ona yumruk attığı için pişmanlık duyduğunu ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Müşteki sanık Muhammed Ali K'nin avukatı, sanıkların beyanları arasında çelişkiler bulunduğunu, müvekkilinin M.Y'ye yönelik herhangi bir eyleminin söz konusu olmadığını belirtti.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanığın tahliyesi, adli kontrol kararı bulunan sanık hakkında ise tedbirin kaldırılması yönünde görüş bildirdi.

Kararını açıklayan mahkemenin hakimi, M.Y'nin yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine, S.Y. hakkında devam eden adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı gelecek yılın nisan ayına erteledi.

Olay

Muhammed Ali K. yönetimindeki ambulans ve görevli sağlık ekibi, 10 Ekim'de, kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G'yi Gemlik Devlet Hastanesinden alarak tedavisinin süreceği Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıkmıştı. İstanbul- İzmir Otoyolu'na giren ambulans emniyet şeridinde ilerlerken arkasından gelen otomobilin sürücüsü selektör yapıp korna çalarak yol istemişti.

Osmangazi ilçesinde ambulansın önünü keserek bulundukları araçtan inen sürücü S.Y. ile oğlu M.Y, ambulans içinde hasta olmadığını, boşuna siren çaldığını öne sürerek sürücüyü darbetmeye başlamıştı. Sürücüyü yüzünden yaralayan baba oğul daha sonra otomobile binip uzaklaşmıştı.

İlk müdahalesi ambulanstaki ekip tarafından yapılan Muhammed Ali K, yaralı olmasına rağmen yola devam ederek hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmüştü.

Gözaltına alınan baba S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, oğlu M.Y. ise tutuklanmıştı.

İddianamede, M.Y. ve baba S.Y'nin "kamu görevlisini kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya, "kamu görevlisine hakaret" suçundan ise 2 yıla kadar hapisle, S.Y'nin ayrıca "tehdit"ten 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, Muhammed Ali K'nin "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar, diğer sanık S.Y'nin ise "kamu görevlisine hakaret"ten 2 yıla kadar hapse mahkum edilmeleri isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Ambulans Kavgasında Tutuklu Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika

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