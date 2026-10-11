Bursa\'da ANDA Arama Kurtarma Derneği\'nin yeni il binası açıldı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, ANDA Arama Kurtarma Derneği'nin yeni il binasının açılış törenine katıldı. Afetlere hazırlıkta kurumlar arası iş birliğinin önemine değinen Biba, "Bursa'nın güvenliği, bütün siyasi görüşlerin ve kurumsal ayrılıkların üzerinde, hepimizin ortak meselesidir. Gönüllülerimizin ve arama kurtarma kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı daha dirençli bir şehir oluşturma hedefi doğrultusunda arama kurtarma kuruluşlarına desteğini sürdürüyor. Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde hizmete alınan ANDA Arama Kurtarma Derneği'nin yeni il binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilen binanın açılışına Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Osmangazi Kaymakamı Bahri Tiryaki, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve ANDA Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri katıldı.

"GÖNÜLLÜLERİMİZİN FEDAKARLIĞI HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDEDİR"

Açılış töreninde konuşan Biba, afetlerle mücadelede güçlü kurumlar kadar eğitimli gönüllülere de ihtiyaç duyulduğunu belirtti. ANDA Arama Kurtarma Derneği gibi kuruluşların önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Biba, "Kendi hayatını riske atarak başkalarının yardımına koşan gönüllülerimizin fedakarlığı her türlü takdirin üzerindedir. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de arama kurtarma kapasitemizin geliştirilmesine, ekiplerimizin eğitimine, teknik donanımın güçlendirilmesine ve kurumlar arası koordinasyona büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

"AFET RİSKLERİNİ GÖZETEN BİR ANLAYIŞI KURUMSAL HALE GETİRECEĞİZ"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin afetlere karşı yürüttüğü hazırlıklara da değinen Biba, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde, "Dirençli Kent, Güvenli Gelecek" anlayışıyla hazırlanan Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi'ni kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Beyannamenin Bursa'nın geleceğine karşı üstlendikleri sorumluluğun ve ortaya koydukları kararlılığın bir ifadesi olduğunu vurgulayan Biba, "Amacımız şehir planlamasından ulaşıma, altyapıdan kentsel dönüşüme kadar bütün çalışmalarımızda afet risklerini gözeten, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir anlayışı kurumsal hale getirmektir" diye konuştu.

Afetlere hazırlık konusunda tüm ilçelerle iş birliği içerisinde hareket etmeyi önemsediklerini dile getiren Biba, bu sorumluluğun tek bir kurum tarafından üstlenilemeyeceğini söyledi. Afetlerle mücadelede siyasi farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğinin altını çizen Biba sözlerini, şöyle tamamladı:

"HEPİMİZİN ORTAK MESELESİDİR"

"Bizim anlayışımızda afetlere hazırlık konusunda siyasi farklılıklara yer yoktur. Bursa'nın güvenliği, bütün siyasi görüşlerin ve kurumsal ayrılıkların üzerinde, hepimizin ortak meselesidir. Söz konusu insan hayatı olduğunda her birimizin buluştuğu nokta aynıdır. En büyük temennimiz, hiçbir vatandaşımızın afet acısı yaşamamasıdır. Bunun için hazırlıklı olmak, tedbir almak ve birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz. Gönüllülerimizin ve arama kurtarma kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Şehrimizi daha güçlü ve dirençli bir geleceğe hep birlikte hazırlayacağız. Yeni il binasının hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Merkezimiz şehrimize hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesti ve merkezi gezerek ANDA yetkililerinden bilgi aldı.